Người nhận lương cao nhất ở doanh nghiệp lớn có thu nhập cao gấp 16 lần bình quân toàn bộ nhân viên

Photo : YONHAP News

Công ty Leaders Index chuyên về phân tích doanh nghiệp ngày 28/3 cho biết, trong số 500 doanh nghiệp đứng đầu doanh thu tại Hàn Quốc, có 282 doanh nghiệp đã công khai những người có mức lương cao trên 500 triệu won (385.300 USD)/năm trong báo cáo kinh doanh năm 2022. Người nhận mức lương cao nhất tại các doanh nghiệp này có thu nhập theo năm bình quân là 1,41 tỷ won (1,08 triệu USD), giảm 26,7% so với năm trước.Mức lương bình quân của nhân viên các doanh nghiệp lớn được khảo sát là 90,92 triệu won (70.100 USD)/năm, tăng 4,9% so với một năm trước.Theo đó, chênh lệch thu nhập giữa người có mức lương cao nhất công ty với bình quân chung của nhân viên toàn công ty là 15,5 lần, giảm so với năm 2021 (22,2 lần).Công ty có mức chênh lệch cao nhất là hãng phát triển trò chơi điện tử NCSoft, Giám đốc điều hành Kim Taek-jin của công ty này có mức lương cao nhất là 12,38 tỷ won (9,5 triệu USD) trong năm ngoái, gấp 108,6 lần so với bình quân lương nhân viên là 114 triệu won (87.855 USD).Công ty có chênh lệch lớn tiếp theo là hãng thực phẩm CJ CheilJedang. Chủ tịch công ty Lee Jay-hyun có mức lương năm là 7,29 tỷ won (5,62 triệu USD) trong khi bình quân nhân viên là 76 triệu won (58.600 USD), gấp 96 lần. Tiếp sau đó là chuỗi siêu thị E-mart, mức lương của Phó Chủ tịch Chung Yong-jin là 3,6 tỷ won (2,7 triệu USD)/năm và bình quân nhân viên là 45 triệu won (34.700 USD)/năm, gấp 80,3 lần. Khách sạn Silla và SD Biosensor lần lượt xếp thứ 4 và thứ 5 về mức chênh lệch.Xét về loại hình công ty, các công ty holding (sở hữu cổ phần công ty khác) là những công ty có mức lương năm bình quân nhân viên cao nhất. Mức lương bình quân của nhân viên 9 công ty holding được khảo sát là 184 triệu won (141.800 USD)/năm.