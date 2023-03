Nhà phát triển tiền điện tử Luna Kwon Do-hyung thuê máy bay riêng để lẩn trốn

Photo : YONHAP News

Vào ngày 23/3 vừa qua, nhà phát triển đồng tiền điện tử Luna và TerraUSD Kwon Do-hyung (tên tiếng Anh: Do Kwon) đã bị bắt tại sân bay Podgorica, Montenegro khi đang định xuất cảnh bằng hộ chiếu giả.Một quan chức phía Cảnh sát Montenegro cho biết một chiếc máy bay thuê bao đã bay từ Cairo (Ai Cập) tới, chờ ở sân bay Podgorica trong vòng hai ngày để chở ông Kwon. Thông tin này làm dấy lên nghi vấn rằng ông Kwon đã sử dụng cách thức tương tự để di chuyển nơi ẩn náu trong vòng 11 tháng bị Tổ chức Cảnh sát hình sự quốc tế (Interpol) ban lệnh truy nã đỏ.Trong bài phỏng vấn với kênh Podcast "Unchained" hồi tháng 10 năm ngoái, ông Kwon cho biết không thể tiết lộ nơi cư trú do cảm thấy sự an toàn của bản thân bị đe dọa.Khi bị bắt, ông Kwon còn đang giữ một hộ chiếu giả quốc tịch Costa Rica ghi tên thật của mình. Cảnh sát địa phương cho biết ông này còn có một hộ chiếu Bỉ trong đó ghi tên giả. Mặc dù nhân vật đi cùng ông Kwon khai rằng đã băng qua Serbia 15 ngày trước khi bị bắt, nhưng Cảnh sát địa phương không phát hiện được dữ liệu xuất nhập cảnh của ông này bằng đường hàng không hay đường bộ.Hiện tại, ông Kwon vẫn chưa bị truy tố, mà đang bị Cảnh sát địa phương điều tra tại một trại tạm giam ngoại ô Podgorica. Viện Kiểm sát Montenegro cho biết sẽ truy tố ông này trước tiên là về tội danh sử dụng hộ chiếu giả.Quy trình dẫn độ về Hàn Quốc chỉ có thể thực hiện sau khi truy tố, nên trên thực tế quá trình dẫn độ ông Kwon về nước dự kiến sẽ mất tương đối thời gian.