Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc và Việt Nam thảo luận về việc tăng cường hợp tác song phương

Photo : YONHAP News

Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Lee Jong-sup ngày 28/3 đã có cuộc gặp gỡ và hội đàm với người đồng cấp Việt Nam Phan Văn Giang tại thủ đô Seoul, đánh giá về mối quan hệ song phương Hàn-Việt đã được nâng cấp lên thành "đối tác chiến lược toàn diện", thảo luận về nhiều phương án đa dạng và cụ thể, qua đó mở rộng và phát triển hợp tác quốc phòng cùng công nghiệp quốc phòng.Hai Bộ trưởng đã nhất trí thành lập nhóm thảo luận thường kỳ giữa lực lượng Hải quân hai nước từ tháng sau để tăng cường hợp tác bảo vệ an ninh vùng biển, cũng như trao đổi ý kiến về việc chuyển giao tiếp tàu tuần tra của Hàn Quốc cho Việt Nam.Được biết, Seoul đã chuyển giao cho Việt Nam hai tàu tuần tra là tàu Gimcheon vào tháng 6/2017, và tàu Yeosu vào tháng 10/2018 (đều là lớp 1.000 tấn).Tại cuộc gặp, Bộ trưởng hai nước đồng quan điểm về sự cần thiết phải thúc đẩy mối quan hệ song phương và việc hợp tác quốc phòng sao cho phù hợp với biến đổi mới của tình hình an ninh, đồng thời nhất trí sửa đổi Biên bản ghi nhớ (MOU) về hợp tác quốc phòng mà hai bên đã ký kết vào năm 2010.Trong Biên bản ghi nhớ sửa đổi, Hàn Quốc và Việt Nam quyết định sẽ xúc tiến các lĩnh vực hợp tác tương lai như tháo gỡ mìn, an ninh mạng, giao lưu giáo dục, hợp tác công nghệ quốc phòng. Ngoài ra, hai nước sẽ tổ chức các cuộc họp song phương cấp Bộ trưởng để kiểm tra tình hình thực hiện bài toán hợp tác và thảo luận về những vấn đề tồn đọng.Mặt khác, Bộ trưởng Lee cũng trình bày về tính ưu việt của nền công nghiệp quốc phòng Hàn Quốc như pháo tự hành K-9, giải thích về nguyên tắc hợp tác công nghiệp quốc phòng hai bên cùng có lợi của Chính phủ Hàn Quốc. Ông Lee cũng đã mời Bộ trưởng Phan Văn Giang đến dự Triển lãm Hàng không vũ trụ và công nghiệp quốc phòng quốc tế tổ chức vào tháng 10 năm nay tại Seoul.