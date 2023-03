Photo : YONHAP News

Sê-ri phim truyền hình "Vinh quang trong thù hận" (The Glory) do Song Hye-kyo thủ vai chính đã đứng thứ nhất hạng mục Chương trình truyền hình không nói tiếng Anh trên Netflix trong ba tuần liên tiếp.Theo trang web chính thức "Netflix Top 10" của hãng công bố ngày 29/3, trong tuần thứ 4 của tháng 3 (20-26/3), phim "The Glory" có tổng thời gian xem là 48,35 triệu giờ, xếp thứ nhất trong số các chương trình truyền hình không nói tiếng Anh.Phần hai của phim (từ tập 9 đến tập 16) được công chiếu vào ngày 10/3 vừa qua. Ngay trong hai tuần đầu công chiếu, tức tuần thứ hai và thứ ba tháng 3, phim đều dẫn đầu hạng mục này."Vinh quang trong thù hận" là câu chuyện về nhân vật Moon Dong-eun (do Song Hye-kyo thủ vai) lên kế hoạch trả thù những kẻ từng bạo hành bản thân mình hồi còn là nữ sinh trung học phổ thông.Ngoài "The Glory", trong tuần thứ 4 tháng 3, các bộ phim khác của Hàn Quốc cũng góp mặt trên bảng xếp hạng này gồm phim "Khóa học yêu cấp tốc" (Crash Course in Romance) của đài tvN vừa kết thúc gần đây xếp thứ 5, phim "Chàng hậu" (Mr. Queen) từng phát sóng năm 2021 đã "lội ngược dòng" lên vị trí thứ 10.