Người nước ngoài dưới 19 tuổi được miễn phí vé tham quan cung điện Hàn Quốc từ tháng 4

Photo : YONHAP News

Trung tâm Quản lý cung điện và lăng mộ hoàng gia thuộc Cục Di sản văn hóa quốc gia Hàn Quốc ngày 29/3 cho biết sẽ bắt đầu áp dụng quy định tham quan cung điện và lăng mộ mới sửa đổi từ tháng 4, trong đó có nội dung miễn phí vé tham quan cho người nước ngoài dưới 19 tuổi.Các nội dung sửa đổi bao gồm quy định về việc mở cửa, tham quan, chụp ảnh và quay phim, sử dụng không gian các cung điện và lăng mộ triều đại Joseon (thế kỷ XIV đến XIX).Hiện tại, người Hàn Quốc dưới 25 tuổi được miễn phí vé ra vào, trong khi người nước ngoài từ 7-18 tuổi vẫn phải trả tiền vé.Một quan chức Trung tâm Quản lý cung điện và lăng mộ hoàng gia cho biết lý do chỉnh sửa quy định là sự biến đổi của cơ cấu xã hội có số người nước ngoài cư trú tại Hàn Quốc ngày càng tăng do kết hôn quốc tế và người nước ngoài lao động tại Hàn Quốc. Thêm vào đó là dựa theo nội dung Công ước Liên hợp quốc về quyền trẻ em, nghiêm cấm phân biệt đối xử đối với trẻ em dưới 18 tuổi thuộc mọi quốc tịch.Ngoài ra, Trung tâm này còn thêm điều khoản sẽ hoàn trả lại tiền trong trường hợp đã xin phép chụp ảnh hay quay phim nhưng lại không thể thực hiện vì lý do thời tiết hoặc tình huống khẩn cấp.