Seoul cân nhắc rút ngắn thời gian cách ly bắt buộc của người mắc COVID-19 xuống 5 ngày

Tại cuộc họp của Ủy ban phòng chống tai nạn và quản lý an toàn trung ương ngày 29/3, Thủ tướng Hàn Quốc Han Duck-soo cho biết Seoul đã lập nên phương hướng sửa đổi các quy định phòng dịch còn lại, do dịch bệnh tại Hàn Quốc đã đi vào ổn định.Trước tiên, Hàn Quốc sẽ bước vào giai đoạn I là hạ mức độ nguy hiểm dịch COVID-19 từ "nghiêm trọng" xuống "cảnh báo" trong đầu tháng 5, sau khi Tổ chức Y tế thế giới (WHO) dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng đối với đại dịch COVID-19.Thời gian bắt buộc cách ly đối với người mắc COVID-19 sẽ được rút ngắn từ 7 ngày xuống còn 5 ngày, dự kiến là đầu tháng 5.Ngoài ra, quy định khuyến cáo xét nghiệm khuếch đại gen (PCR) sau khi nhập cảnh cũng sẽ được dỡ bỏ. Tuy nhiên, các biện pháp phòng dịch như đeo khẩu trang tại cơ quan y tế và cơ sở có nguy cơ lây nhiễm cao vẫn được duy trì.Chính phủ có kế hoạch sẽ bước sang giai đoạn II là chuyển đổi toàn bộ quy định "bắt buộc" đeo khẩu trang và cách ly sang "khuyến cáo" nếu tình hình dịch bệnh tiếp tục trong xu thế ổn định.Trong giai đoạn này, cấp độ bệnh truyền nhiễm đối với dịch COVID-19 từ cấp cao nhất là 1 sẽ được hạ xuống cấp 4, và người dân sẽ phải trả tiền để xét nghiệm PCR tại các cơ quan y tế thông thường. Tuy nhiên, Seoul sẽ hỗ trợ một phần cho người có nguy cơ lây nhiễm cao.Đến giai đoạn III, toàn bộ hệ thống y tế sẽ trở lại như trước đây, và mọi biện pháp phòng dịch sẽ không cần phải thực hiện.Giám đốc Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) dự đoán đến khoảng tháng 7, quy định bắt buộc cách ly đối với người mắc COVID-19 sẽ được dỡ bỏ hoàn toàn.Mặt khác, cơ quan phòng dịch cho biết có thể sẽ lại siết chắt biện pháp phòng dịch nếu tình hình chuyển xấu như đợt tái bùng phát quy mô lớn vào mùa hè năm ngoái.Tính đến 0 giờ ngày 29/3, Hàn Quốc ghi nhận 13.134 ca số ca mắc COVID-19, tăng nhẹ 58 ca so với một tuần trước (xét riêng trong ngày thứ Tư), trong đó có 15 ca nhập cảnh từ nước ngoài. Số ca nặng đang nhập viện điều trị là 150 ca. Số ca tử vong là 14 người, nâng tổng số ca tử vong từ đầu dịch lên 34.245 người. Tỷ lệ tử vong là 0,11%.