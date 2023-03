Hàn Quốc xếp cuối OECD về tỷ lệ sử dụng năng lượng tái tạo

Photo : KBS News

Cục Thống kê quốc gia Hàn Quốc ngày 29/3 công bố tài liệu về "Tình hình thực hiện mục tiêu phát triển bền vững (SDG) của Hàn Quốc năm 2023".Trong tiêu thụ năng lượng cuối cùng của Hàn Quốc, tỷ lệ năng lượng tái tạo chỉ chiếm 3,4% (năm 2019), thấp nhất trong số 37 nước Tổ chức Hợp tác và phát triển kinh tế (OECD), và chỉ bằng 1 phần 7 so với bình quân chung (23,42%).Ngược lại, lượng phát thải khí nhà kính của Hàn Quốc là 0,33 tấn trên mỗi 1.000 USD Tổng sản phẩm quốc nội (GDP), đồng hạng 4 cùng với Mỹ trong số 35 nước OECD có thể so sánh (năm 2019).Tỷ lệ nữ giới Hàn Quốc giữ chức quản lý cấp cao trong Chính phủ trung ương là 8,5% (năm 2020), đứng thứ 32 trong 33 nước OECD, thua xa nước đứng ngay trước là Bỉ (21,1%).Tỷ lệ nghèo tương đối là 15,1% (năm 2021), cao thứ 8 (bằng Mỹ) trong số 37 nước OECD.Ngoài ra, tỷ lệ hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) so với Tổng thu nhập quốc dân (GNI) là 0,16% (năm 2021), đứng thứ 25 trong số 29 nước Ủy ban hỗ trợ phát triển (DAC).Tình hình thực hiện mục tiêu phát triển bền vững (SDG) gồm 17 mục tiêu chính sách đã được toàn thế giới nhất trí đạt được cho tới năm 2030, vì sự phát triển bền vững của nhân loại. SDG gồm 169 mục tiêu cụ thể và 231 chỉ số.Các hoạt động kinh tế của Hàn Quốc đang có chiều hướng hồi phục sau một thời gian bị co hẹp vì đại dịch COVID-19, nhưng mặt khác lại xuất hiện tình trạng trì trệ trong thực thi SDG ở lĩnh vực giáo dục, bất bình đẳng, khí hậu, hệ sinh thái.Tại Hội nghị thượng đỉnh SDG được tổ chức tại Đại hội đồng Liên hợp quốc vào tháng 9 tới đây, lãnh đạo thượng đỉnh các nước sẽ tiến hành kiểm tra tình hình thực hiện chung mục tiêu SDG trên toàn cầu, thảo luận về các bước đi tiếp theo.