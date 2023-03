Chánh Văn phòng An ninh quốc gia Hàn Quốc đột ngột từ chức trước thềm Hội nghị thượng đỉnh Hàn-Mỹ

Photo : YONHAP News

Chánh Văn phòng An ninh quốc gia thuộc Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc Kim Sung-han ngày 29/3 đột ngột xin từ chức.Đây được cho là một điều lạ thường vì ông Kim được mệnh danh là "giáo viên dạy kèm" về lĩnh vực an ninh ngoại giao cho Tổng thống Yoon Suk-yeol thời còn tranh cử Tổng thống; và là người chịu trách nhiệm chính về chính sách ngoại giao, an ninh kể từ khi Chính phủ của Tổng thống Yoon ra mắt.Cựu Chánh Văn phòng Kim Sung-han cho biết vào thời điểm một năm trước khi được đề nghị giữ chức vụ này, ông đã thể hiện quyết tâm sẽ quay trở lại công việc giáo sư đại học khi hoàn tất việc lập ra nền móng vững chắc trong hợp tác an ninh Hàn-Mỹ-Nhật. Theo đó, bây giờ là thời điểm thích hợp vì ông đã hài lòng được phần nào các điều kiện trên.Chỉ một tiếng sau khi ông Kim tỏ ý xin từ chức, Tổng thống Yoon đã chấp thuận ý định này và quyết định tiến cử Đại sứ Hàn Quốc tại Mỹ Cho Tae-yong làm người kế nhiệm.Xuất thân là nhà ngoại giao về vấn đề Mỹ và hạt nhân Bắc Triều Tiên, Đại sứ Cho từng là nghị sĩ theo tỷ lệ ủng hộ của cử tri với đảng vào năm 2020, sau đó được Tổng thống Yoon bổ nhiệm làm Đại sứ Hàn Quốc tại Mỹ.Theo đó, người thay ông Cho Tae-yong lên giữ chức Đại sứ Hàn Quốc tại Mỹ dự kiến là Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Cho Hyun-dong. Seoul sẽ chờ phía Washington phê duyệt đề cử này.Có ý kiến cho rằng Chính phủ Hàn Quốc đã nhanh chóng xử lý thủ tục bổ nhiệm nhân sự mới là vì đang gấp rút chuẩn bị cho chuyến công du Mỹ chính thức của Tổng thống Yoon và Hội nghị thượng đỉnh Hàn-Mỹ sẽ diễn ra vào cuối tháng 4 tới.Dư luận hiện đang phỏng đoán một trong số nguyên nhân khiến ông Kim Sung-han xin từ chức là do một số lịch trình quan trọng trong chuyến công du Mỹ không được báo cáo với Tổng thống Yoon. Bản thân ông Kim cũng bày tỏ mong muốn rằng tranh cãi của bản thân về các thiếu sót trong việc lên kế hoạch cho chuyến công du Mỹ của Tổng thống sẽ không còn gây cản trở đến công tác ngoại giao và điều hành quốc gia.