Tổng thống Yoon Suk-yeol nhấn mạnh đến sự đoàn kết và đổi mới để vực dậy chủ nghĩa dân chủ

Photo : YONHAP News

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol ngày 29/3 đã có bài phát biểu tại Hội nghị thượng đỉnh vì dân chủ lần thứ hai do Mỹ, Hàn Quốc, Costa Rica (Trung Nam Mỹ), Hà Lan (châu Âu) và Zambia (châu Phi) đồng tổ chức theo hình thức trực tuyến.Trong bài phát biểu, Tổng thống Yoon chỉ ra rằng bên cạnh các thế lực theo chủ nghĩa chuyên chế phủ nhận trật tự quốc tế dựa trên chuẩn mực, thì "chủ nghĩa dân chủ giả tạo" mà đại diện là chủ nghĩa phản tri thức đang trỗi dậy trên toàn thế giới. Vậy nên cần phải bắt đầu một hành trình mới nhằm vực dậy chủ nghĩa dân chủ đang bị thoái trào bằng cách đoàn kết và đổi mới. Ông Yoon kỳ vọng hội nghị lần này sẽ là cơ hội để tăng cường hơn nữa những nỗ lực chung của cộng đồng quốc tế, hướng đến tự do và dân chủ.Lãnh đạo Hàn Quốc nhấn mạnh đến tầm quan trọng của chủ nghĩa dân chủ, khẳng định đây là một hệ thống và cơ chế duy nhất bảo vệ và đảm bảo tự do cho nhân loại.Tổng thống Yoon cho rằng muốn hạn chế quyền tự do cá nhân thì phải thực hiện bằng luật pháp và chuẩn mực áp dụng chung cho mọi người, và đó chính là pháp quyền. Ông Yoon cho biết kể từ khi nhậm chức đến nay, ông đã luôn nhấn mạnh đến tự do, nhân quyền và pháp quyền. Đây chính là chiếc chìa khóa cho nền dân chủ của Hàn Quốc.Cùng với đó, Tổng thống Yoon cam kết sẽ thực hiện hết vai trò và trách nhiệm để củng cố hơn nữa thể chế đại nghị, đang đại diện cho chủ nghĩa dân chủ và pháp quyền. Hàn Quốc sẽ cùng đồng hành và ủng hộ cũng như đoàn kết, hợp tác chặt chẽ cùng cộng đồng quốc tế để bảo vệ vững chắc nền dân chủ.Mặt khác, trong bài phát biểu tại cuộc họp của các nước khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương về chủ đề chống tham nhũng, một sự kiện trong khuôn khổ Hội nghị thượng đỉnh vì dân chủ, vào sáng ngày 30/3, Tổng thống Yoon Suk-yeol gọi những hành vi trái với sự thật và chân lý chính là "tham nhũng". Các hành vi này đang đe dọa tới nền dân chủ và đàn áp sự tự do.Tổng thống cho biết trong thời gian qua, Hàn Quốc đã tăng cường năng lực đối phó với nạn tham nhũng như cải thiện các quy định Luật chống tham nhũng, xây dựng hệ thống tư pháp hình sự kỹ thuật số. Lãnh đạo Hàn Quốc nhấn mạnh các nước cùng chia sẻ giá trị phổ quát là chủ nghĩa dân chủ cần phải đoàn kết để đối phó mạnh mẽ với tội phạm tham nhũng. Seoul sẽ xúc tiến các dự án hợp tác phát triển trong vòng ba năm với quy mô 100 triệu USD để đóng góp vào sự tăng cường chủ nghĩa dân chủ cho các nước trong khu vực.Trong một diễn biến liên quan, trước thềm diễn ra hội nghị trên, lãnh đạo Hàn-Mỹ ngày 29/3 đã ra tuyên bố chung cho biết Seoul sẽ tổ chức Hội nghị thượng đỉnh vì dân chủ lần thứ ba. Hàn Quốc và Mỹ vẫn đang chia sẻ mối quan hệ sâu sắc dựa trên giá trị dân chủ chung và tôn trọng nhân quyền. Hai nước cũng sẽ tăng cường hơn nữa mối quan hệ vững mạnh về mặt chính trị, kinh tế an ninh và nhân sự.Lãnh đạo Hàn-Mỹ đánh giá các cơ chế dân chủ của Hàn Quốc là một "ngọn hải đăng" mạnh mẽ ở khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương, cho thế giới thấy rằng nền dân chủ tạo ra các điều kiện cần thiết để thúc đẩy an ninh và thịnh vượng vững bền. Đặc biệt, Seoul gần đây đã nổi lên với vai trò lãnh đạo toàn cầu. Những nỗ lực không ngừng của người dân Hàn Quốc đã đóng một vai trò quan trọng nhằm nâng cao tính minh bạch, đảm bảo được sự kìm hãm lẫn nhau và cân bằng hiệu quả trong bộ máy Chính phủ, cũng như xây dựng luật đáp ứng nhu cầu của cộng đồng.Seoul và Washington chỉ ra rằng việc tăng cường quản trị một cách minh bạch và có trách nhiệm dựa trên sự đồng thuận của người dân chính là "nhiệm vụ cơ bản" của thế hệ hôm nay. Sự hợp tác giữa các nền dân chủ là điều cần thiết để giải quyết những thách thức quan trọng, như bảo vệ an ninh và thịnh vượng chung, ứng phó với khủng hoảng khí hậu và đảm bảo rằng các công nghệ mới không làm suy yếu xã hội dân chủ. Hai nước sẽ nỗ lực để cho những động lực được tạo ra tại Hội nghị thượng đỉnh vì dân chủ lần này sẽ được tiếp nối đến thế hệ tương lai, phát huy được vai trò lãnh đạo toàn cầu.