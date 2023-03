Photo : YONHAP News

Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc ngày 30/3 nhấn mạnh Chính phủ nước này tuyệt đối không bao giờ đưa ra quyết định có ảnh hưởng xấu đến sức khỏe và an nguy của người dân, chẳng hạn như việc nhập khẩu thủy sản từ khu vực xung quanh nhà máy điện hạt nhân Fukushima của Nhật Bản.Một quan chức Văn phòng Tổng thống nhận định hai vấn đề xả nước thải nhiễm xạ và nhập khẩu thủy sản có liên quan mật thiết, và khi tính an toàn được kiểm chứng về mặt khoa học, thì mới có thể kêu gọi sự thấu hiểu của người dân Hàn Quốc.Trước đó, hãng tin Kyodo (Nhật Bản) ngày 29/3 đã đưa tin về phản ứng của Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol đối với việc xả nước thải nhiễm xạ trong cuộc gặp với các nghị sĩ kỳ cựu Nhật Bản hôm 17/3 bên lề chuyến thăm Tokyo.Tại cuộc gặp, cựu Chủ tịch Liên minh nghị sĩ Nhật-Hàn Nukaga Fukushiro đã kêu gọi sự cảm thông từ Seoul về vấn đề xả nước thải nhiễm xạ từ nhà máy điện hạt nhân Fukushima ra biển, và yêu cầu Hàn Quốc bãi bỏ lệnh cấm nhập khẩu thủy sản từ Nhật Bản.Đáp lại, Tổng thống Yoon đã thể hiện sự hưởng ứng và cho biết sẽ thuyết phục người dân cho dù có phải tốn nhiều thời gian đi nữa. Ông Yoon còn chỉ trích việc Chính phủ tiền nhiệm của cựu Tổng thống Moon Jae-in đã lảng tránh vấn đề này, khiến người dân Hàn Quốc không tiếp cận đủ lời giải thích của Nhật Bản.Bài báo cho biết Tổng thống Yoon cũng kêu gọi sự nỗ lực của Tokyo trong việc tuyên truyền và thuyết phục người dân Hàn Quốc, được phân tích là nhằm mục đích bình thường hóa quan hệ Hàn-Nhật mà ông Yoon đã thỏa thuận với Thủ tướng Kishida Fumio.Dự kiến, Tokyo sẽ bắt đầu xả nước thải nhiễm xạ từ các bồn chứa tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1 ra biển vào mùa xuân hoặc mùa hè năm nay, gây ra nhiều nỗi bất an cho giới thủy sản nói riêng và người dân Hàn Quốc nói chung.