Cuộc cạnh tranh xét xử nhà phát triển tiền điện tử Luna và TerraUSD giữa Hàn Quốc, Mỹ và Montenegro

Photo : YONHAP News

Bộ Tư pháp Montenegro hôm 29/3 (giờ địa phương) đã mở cuộc họp báo liên quan đến tiến trình xét xử Giám đốc Terraform Labs Kwon Do-hyung (tên tiếng anh: Do Kwon), nhân vật chủ chốt trong vụ đồng tiền điện tử Luna và TerraUSD (UST) rớt giá thê thảm và vừa bị bắt giữ hôm 23/3.Trả lời câu hỏi của báo chí về hộ chiếu Costa Rica mà ông Kwon đã sử dụng để xuất cảnh, Bộ trưởng Tư pháp Montenegro, ông Marko Kovac cho biết cơ quan này có đủ căn cứ cho rằng đây là hộ chiếu giả, mặc dù phán quyết cuối cùng là thuộc về Tòa án.Về vấn đề dẫn độ tội phạm Kwon, trong đó Hàn Quốc và Mỹ là hai nước đã gửi yêu cầu xin dẫn độ, Bộ trưởng Kovac cho biết hiện chưa thể nói chắc nước nào sẽ được ưu tiên, do còn phải xem xét nhiều yếu tố như mức độ phạm tội, khu vực phạm tội, quốc tịch, thứ tự gửi yêu cầu dẫn độ.Tuy nhiên, ông Kovac nhấn mạnh thủ tục tư pháp của Montenegro phải được ưu tiên hàng đầu và phải đợi phán quyết của Tòa án nước này. Theo đó, có dự đoán cho rằng sẽ mất khá nhiều thời gian để có thể bắt đầu quá trình dẫn độ.Được biết, Đại sứ Hàn Quốc tại Serbia kiêm Montenegro ngày 28/3 đã đến Bộ Tư pháp và Bộ Ngoại giao Montenegro để trình yêu cầu dẫn độ ông Kwon Do-hyung về Hàn Quốc. Ngoài ra, cả Seoul và Washington cũng gửi yêu cầu cho phép tịch thu ba chiếc máy tính xách tay và 5 điện thoại di động mà ông Kwon sở hữu vào thời điểm bị bắt giữ.Mặt khác, Tòa án khu vực thủ đô Podgorica đã bác bỏ kháng cáo của Giám đốc Terraform Labs về quyết định kéo dài thời gian giam giữ. Lý do là ông Kwon Do-hyung có thể sẽ chạy trốn khỏi Montenegro ngay khi được trả tự do, xét theo việc ông này sở hữu nhiều hộ chiếu và là tội phạm bị Tổ chức Cảnh sát hình sự quốc tế (Interpol) ban lệnh truy nã đỏ.