Baby Shark trở thành Đại sứ quảng bá cho cuộc đua giành quyền đăng cai Triển lãm thế giới Busan 2030

Photo : KBS News

Nhân vật "Cá mập con" (Baby Shark) trong ca khúc thiếu nhi cùng tên được trẻ em trên toàn thế giới yêu thích đã được chọn là "Đại sứ quảng bá" thứ 5 trong cuộc đua giúp Hàn Quốc giành quyền đăng cai Triển lãm thế giới World Expo Busan 2030.Trước thềm đoàn khảo sát thực tế của Tổ chức Triển lãm Quốc tế (BIE) tới thành phố Busan vào tuần tới, một đoạn phim quảng bá sử dụng các nhân vật nổi tiếng cùng bài hát với sự hỗ trợ của công cụ chatbot ứng dụng trí tuệ nhân tạo "ChatGPT" đã được công bố.Video âm nhạc (MV) cho ca khúc "Cá mập con" do công ty The Pinkfong Company Hàn Quốc sản xuất đang dẫn đầu về lượt xem trên kênh YouTube, với hơn 12,5 tỷ lượt xem (tính đến ngày 30/3). Tính cả các video liên quan tới ca khúc trên, thì số lượt xem tích lũy đã đạt tới hơn 70 tỷ lượt.Bên cạnh đó, trong đoạn phim "nhá hàng" cho video sắp công bố cũng xuất hiện nhân vật chú hải âu của thành phố Busan có tên "Boogi" mang theo thông điệp: "Những người bạn động vật không thể đến Busan do biến đổi khí hậu. Chúng ta hãy cùng tìm cách để các bạn ấy đến đây nhé! Boogi à, bạn có thể giúp chúng mình?".Đoạn video dự kiến công bố vào tháng 4 tới có nội dung là chú "Cá mập con" và chim hải âu "Boogi" sẽ cùng hợp sức để giải cứu những người bạn thoát khỏi mối nguy hiểm từ cuộc khủng hoảng khí hậu, qua đó quảng bá thành phố Busan, ứng cử viên đang giành quyền đăng cai World Expo 2030.Một quan chức phụ trách quảng bá thuộc thành phố Busan bày tỏ kỳ vọng rằng đoạn phim trên có thể truyền tải một cách dễ dàng và thú vị tới thế hệ tương lai, những chủ thể chính của Triển lãm thế giới 2030, về thành phố Busan cũng như các dự án cùng chung sống của nhân loại như khủng hoảng khí hậu, cũng là chủ đề chính của World Expo.Bên cạnh đó, ca sĩ Lee Mu-jin, chủ nhân của ca khúc được cả các em học sinh tiểu học yêu thích trong thời gian qua mang tên "Đèn giao thông" (Traffic light), đã được chọn là người thể hiện ca khúc cổ vũ cho Triển lãm thế giới Busan 2030. Ca khúc này mang tên "Chào mừng đến với Triển lãm thế giới" (Welcome to World Expo).Đặc biệt, các từ khóa về "Busan Expo" được ChatGPT nhắc đến nhiều nhất đã được đưa vào lời của ca khúc này.Các nhân vật và ca sĩ có tầm ảnh hưởng của xứ sở kimchi đang tham gia vào quảng bá Triển lãm quốc tế Busan, thu hút sự chú ý để Hàn Quốc giành được quyền đăng cai sự kiện này.