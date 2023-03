Cơ quan tình báo Hàn Quốc cảnh báo về vụ tấn công mạng của tin tặc Bắc Triều Tiên

Photo : YONHAP News

Cơ quan tình báo quốc gia Hàn Quốc (NIS) ngày 30/3 đã đăng khuyến cáo an ninh để cảnh báo người dân về các cuộc tấn công mạng của Bắc Triều Tiên đối với mã chứng thực tài chính điện tử.Vào năm ngoái, cơ quan này cùng với Cơ quan Cảnh sát, Cơ quan quản lý internet (KISA) và Viện Nghiên cứu chiến lược an ninh quốc gia đã xác nhận một vụ tấn công hơn 210 máy tính đặt tại 60 cơ quan chủ chốt trong và ngoài Hàn Quốc như Chính phủ, văn phòng chính quyền địa phương, doanh nghiệp công nghiệp quốc phòng và sinh học.Được biết, miền Bắc đã lợi dụng điểm yếu trong phần mềm của các doanh nghiệp cung cấp mã chứng thực an ninh nổi tiếng tại Hàn Quốc cho việc tấn công mạng. Phần mềm này là chương trình liên quan đến mã chứng thực điện tử dùng trong dịch vụ ngân hàng trực tuyến, được cài đặt trong hơn 10 triệu máy tính của các cá nhân, doanh nghiệp và tổ chức.Ngay sau khi phát hiện cuộc tấn công, Cơ quan tình báo đã tiến hành ứng phó khẩn cấp vào tháng 1 năm nay và phân tích chi tiết nguyên lý hoạt động của mã độc này.Thêm vào đó, NIS còn hợp tác với doanh nghiệp phần mềm để phát triển bản vá bảo mật (security patch) và hiện đang cung cấp cho các doanh nghiệp liên quan. Đồng thời, cơ quan này còn kêu gọi người dân liên tục cập nhật chứng thực an ninh tài chính phiên bản mới nhất một cách nhanh chóng.Gần đây, Hàn Quốc còn chịu thêm sự tấn công từ tổ chức tin tặc quốc tế Lockbit chuyên về mã độc tống tiền. Tổ chức này đã tấn công Cơ quan thuế quốc gia (NTS) và đe dọa sẽ tung dữ liệu vào ngày 1/4.Cơ quan tình báo quốc gia có kế hoạch mở cuộc họp với các cơ quan hữu quan để ngăn ngừa sự cố xâm hại phần mềm an ninh tài chính tại Trung tâm hợp tác an ninh mạng vào đầu tháng 4 tới.