87,2% nghị sĩ Hàn Quốc có lượng tài sản tăng vọt năm 2022

Photo : YONHAP News

Ủy ban Đạo đức công chức thuộc Quốc hội ngày 31/3 đã công bố nội dung khai báo tài sản thường kỳ năm 2022 của 296 nghị sĩ và 33 công chức cấp cao thuộc Quốc hội. Trong đó, có 258 nghị sĩ, tức 87,2%, có lượng tài sản tăng trong năm 2022.8 nghị sĩ có giá trị tài sản tăng hơn 1 tỷ won (770.000 USD) so với một năm trước bao gồm 5 nghị sĩ đảng cầm quyền Sức mạnh quốc dân Han Moo-kyung, Chung Woo-taik, Baek Jong-hean, Park Sung-joong, Jeong Jeom-sig, hai nghị sĩ đảng đối lập Dân chủ đồng hành Park Jeung, Hong Ihk-pyo, và nghị sĩ tự do Kim Hong-gul.Trong đó, nghị sĩ Han Moo-kyung đã thu khoảng 7,03 tỷ won (5,4 triệu USD) sau khi sang nhượng tòa nhà trị giá 20 tỷ won (15,4 triệu USD) tại quận Seocho, Seoul.Bên cạnh đó, tổng giá trị tài sản của nghị sĩ đảng đối lập Park Jeung cũng tăng lên 4,78 tỷ won (3,68 triệu USD) sau khi mệnh giá của tòa nhà tại quận Mapo, Seoul mà ông đang sở hữu tăng vọt.Những nghị sĩ khác cũng có nhiều tài sản hơn nhờ giá bất động sản như đất và nhà ở tăng cao, hoặc cách tính giá trị của cổ phiếu chưa niêm yết thay đổi.Theo đó, có 33 nghị sĩ sở hữu trên 5 tỷ won (3,85 triệu USD), 97 nghị sĩ sở hữu trên 2 tỷ won (1,54 triệu USD) và dưới 5 tỷ won, 119 người có trên 1 tỷ won (770.000 USD) và dưới 2 tỷ won, 58 người có dưới 1 tỷ won, và 25 người dưới 500 triệu won (385.000 USD).Nghị sĩ Quốc hội khóa XXI có nhiều tài sản khai báo nhất tính đến năm 2022 là nghị sĩ Ahn Cheol-soo thuộc đảng Sức mạnh quốc dân với 134,7 tỷ won (103,8 triệu USD). Tiếp đó là nghị sĩ cùng đảng Park Duk-hyum với 82,46 tỷ won (63,6 triệu USD), nghị sĩ Jeon Bong-min với 55,91 tỷ won (43,1 triệu USD), nghị sĩ đảng Dân chủ đồng hành Park Jeung với 50,59 tỷ won (39 triệu USD).Tổng giá trị tài sản của Chủ tịch Quốc hội Kim Jin-pyo là 3,13 tỷ won (2,4 triệu USD), tăng 340 triệu won (262.000 USD) so với năm 2021 do chung cư tại quận Gangnam (Seoul) mà ông sở hữu tăng giá.