Photo : YONHAP News

Điều phối viên liên lạc chiến lược thuộc Hội đồng An ninh quốc gia Mỹ (NSC) John Kirby ngày 30/3 (giờ địa phương) đã bày tỏ lo ngại về việc Nga xúc tiến đảm bảo nguồn cung đạn dược bằng việc cung cấp lương thực cho Bắc Triều Tiên.Ông Kirby giải thích hai nước này đã giao dịch thông qua một người môi giới vũ khí mang quốc tịch Slovakia tên là Ashot Mkrtychev.Vào cùng ngày, Bộ Tài chính Mỹ đã tuyên bố cấm vận ông Mkrtychev do người này đã bán hơn 20 loại vũ khí và mặt hàng quân nhu miền Bắc cho Nga từ cuối năm ngoái cho đến đầu năm nay, đổi lại bằng việc cung cấp máy bay thương mại, nguyên vật liệu, hàng hóa cho Bắc Triều Tiên.Theo nhận định của Điều phối viên Kirby, khả năng cao Matxcơva đã nhận hơn 24 loại vũ khí và đạn dược từ Bình Nhưỡng nhờ các phi vụ mua bán này. Nga còn đang tìm cách phái cử đoàn đại biểu sang miền Bắc và cung cấp lương thực cho nước này để đổi lấy vũ khí.Ông Kirby nhấn mạnh việc hai nước trên giao dịch vũ khí đã vi phạm rõ ràng nghị quyết cấm vận của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc. Do đó, việc trừng phạt người môi giới vũ khí chính là thông điệp rõ ràng rằng Mỹ không thể nhắm mắt làm ngơ trước các quốc gia hỗ trợ cho cuộc chiến tranh xâm lược Ukraine tàn nhẫn; và Washington vẫn sẽ tiếp tục vạch trần về những động thái thu mua vũ khí và quân nhu của Nga.