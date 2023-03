Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump bị truy tố với cáo buộc chi tiền

Photo : YONHAP News

Tờ Thời báo New York (NYT) ngày 30/3 (giờ địa phương) đã dẫn nhiều nguồn tin cho biết Đại bồi thẩm đoàn Manhattan, thành phố New York, đã ra quyết định truy tố cựu Tổng thống Donald Trump liên quan đến cáo buộc ông chi tiền để "bịt miệng" cho một diễn viên phim người lớn.Đại bồi thẩm đoàn Manhattan gồm 23 người, nên có thể thấy ít nhất 12 người đã bỏ phiếu tán thành việc truy tố ông Trump.Hãng tin AP của Mỹ cũng cho biết là luật sư của cựu Tổng thống Trump đã xác nhận sự việc.Nội dung cáo buộc cụ thể liên quan tới cựu Tổng thống Mỹ sẽ được công khai trong vòng vài ngày tới khi đơn truy tố được công bố.Văn phòng công tố quận Manhattan đã tiến hành điều tra ông Trump trong gần 5 năm qua, tập trung vào nghi ngờ trước thềm bầu cử Tổng thống năm 2016, biết được tin diễn viên phim người lớn Stormy Daniels đang gặp gỡ với báo giới, cựu Tổng thống Trump đã thông qua luật sư cá nhân khi đó là ông Michael Cohen để đưa tiền cho diễn viên trên nhằm "mua sự im lặng" về việc ông đã quan hệ tình dục với người này.Các công tố viên cáo buộc trong quá trình này, ông Trump đã trả cho luật sư Cohen khoản tiền 130.000 USD thông qua Tập đoàn Trump, một công ty gia đình của cựu Tổng thống, sau đó ghi trong hồ sơ nội bộ của công ty là "phí tư vấn pháp lý". Hành vi này là vi phạm luật của bang New York về việc cấm thao túng tài liệu doanh nghiệp.Mặc dù thao túng tài liệu của công ty chỉ là một tội nhẹ, nhưng các công tố viên xác định rằng việc giả mạo hồ sơ công ty để che giấu một hành vi phạm tội khác, như vi phạm luật bầu cử, thì có thể bị truy tố với tội nặng. Tuy nhiên, NYT phân tích rằng có thể tòa án sẽ bác bỏ hoặc hạn chế nội dung cáo trạng bởi việc truy tố dưới hình thức kết hợp giữa cáo buộc thao túng tài liệu doanh nghiệp và vi phạm luật bầu cử gần như chưa có tiền lệ.Đây cũng là lần đầu tiên một cựu Tổng thống Mỹ bị truy tố, dự kiến sẽ ảnh hướng lớn tới kế hoạch tái tranh cử cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 của ông Donald Trump.