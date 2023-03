Tổng thu ngân sách Nhà nước Hàn Quốc tháng 2 giảm 12 tỷ USD

Photo : YONHAP News

Bộ Kế hoạch và tài chính Hàn Quốc ngày 31/3 đã công bố số liệu cho thấy tổng thu ngân sách Nhà nước hai tháng đầu năm nay đạt 54.200 tỷ won (41,9 tỷ USD), giảm 15.700 tỷ won (12,12 tỷ USD) so với một năm trước.Lý do được phân tích là khoản thu thuế vào đầu năm 2022 tăng mạnh vì Chính phủ đã hoãn thu thuế doanh nghiệp và thuế quan để giảm bớt gánh nặng về thuế cho người dân vào năm 2021 khi dịch COVID-19 đang trong thời kỳ đỉnh điểm. Nếu xét hiệu ứng cơ sở này thì quy mô giảm của khoản thu thuế là 6.900 tỷ won (5,32 tỷ USD).Tiến độ thu thuế so với ngân sách tính đến tháng 2 là 13,5%, ghi nhận mức thấp kỷ lục kể từ sau năm 2005, thấp hơn năm ngoái (17,7%) và bình quân 5 năm gần nhất (16,9%).Xét theo hạng mục, khoản thu từ thuế thu nhập cá nhân, với trọng tâm là thuế chuyển nhượng và thuế thu nhập tổng hợp, là 24.400 tỷ won (18,85 tỷ USD), giảm 6.000 tỷ won (4,63 tỷ USD), do ảnh hưởng của sự đình trệ trong thị trường tài sản như bất động sản.Số phi vụ mua bán nhà ở tính đến tháng 12 năm ngoái giảm 46,8% so với năm trước đó.Thu thuế doanh nghiệp và thuế giá trị gia tăng lần lượt là 3.400 tỷ won (2,63 tỷ USD) và 13.900 tỷ won (10,74 tỷ USD), giảm 700 tỷ won (540 triệu USD) và 5.900 tỷ won (4,56 tỷ USD), do hiệu ứng cơ sở từ việc hoãn thu thuế vào nửa cuối năm 2021.Thu thuế giao thông, năng lượng và môi trường là 1.800 tỷ won (1,39 tỷ USD), giảm 500 tỷ won (386,3 triệu USD) do thuế xăng dầu giảm trong một khoảng thời gian.Nguồn thu từ thuế giao dịch chứng khoán cũng giảm 800 tỷ won (618,05 triệu USD) so với năm 2022 do chi phí giao dịch chứng khoản giảm 36,4%.Bộ Kế hoạch và Tài chính nhận định khoản thu thuế của quý I năm ngay trong tình trạng đình trệ và triển vọng nguồn thu thuế cả năm cũng sẽ gặp khó khăn khác với năm trước, khả năng cao là do chịu ảnh hưởng từ nền kinh tế khủng hoảng và các yếu tố nguy hiểm mới như vụ sụp đổ của ngân hàng Mỹ Silicon Valley Bank (SVB).Tuy nhiên, Bộ Kế hoạch dự đoán tình hình nửa cuối năm sẽ cải thiện nhờ một số yếu tố tích cực như sự phục hồi của thị trường bất động sản, giá cổ phiếu trên sàn giao dịch KOSDAQ, tiêu dùng thông qua thẻ tín dụng.