Chỉ số sản xuất, tiêu dùng và đầu tư đồng loạt tăng trong tháng 2

Photo : YONHAP News

Cục Thống kê quốc gia Hàn Quốc ngày 31/3 công bố xu hướng hoạt động ngành công nghiệp, cho biết chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tháng 2 vừa qua đạt 109,4 điểm (mức chuẩn 100 điểm năm 2020), tăng 0,3% so với một tháng trước.Sản xuất toàn ngành công nghiệp sau khi giảm vào tháng 10 và tháng 11 năm ngoái, đã tăng trở lại trong ba tháng vừa qua kể từ tháng 12 năm ngoái.Tuy nhiên, sản xuất ngành khai thác khoáng sản giảm 3,2% do sản xuất ngành chế tạo giảm 3,1%, sản xuất ngành điện, gas giảm 8%.Đặc biệt, sản xuất chíp bán dẫn giảm 17,1% so với tháng trước, giảm sâu tới 41,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là mức giảm kỷ lục kể từ sau ghi nhận mức giảm 18,1% vào tháng 12 năm 2008.Ngược lại, sản xuất ngành dịch vụ tăng 0,7%, tập trung vào lĩnh vực vận tải, kho bãi, ăn uống và nhà hàng, khách sạn.Doanh số bán lẻ, một chỉ số thể hiện xu hướng tiêu dùng, đạt 108,4 điểm (mức chuẩn 100 điểm năm 2020), tăng 5,3% so với tháng trước. Đầu tư thiết bị tăng 0,2% trong vòng một tháng, nhờ đầu tư máy móc gia tăng. Ngành xây dựng cũng tăng 6%.Đây là lần đầu tiên chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp, doanh số bán lẻ, và đầu tư thiết bị đồng loạt tăng sau 14 tháng, kể từ tháng 12 năm 2021.Chỉ số động thái kinh tế tổng hợp, đánh giá tình trạng cũng như xu thế hiện tại của nền kinh tế, đạt 99,4 điểm, tăng 0,4 điểm, tăng trở lại sau đà giảm 5 tháng liên tiếp từ tháng 9 năm ngoái.Chỉ số dự đoán biến động kinh tế trong tương lai gần đạt 98,5 điểm, giảm 0,3 điểm, tiếp tục đà giảm 4 tháng liền kể từ tháng 10 năm ngoái.