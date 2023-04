Cán cân thương mại Hàn Quốc tháng 3 thâm hụt trong 13 tháng liên tiếp

Photo : YONHAP News

Bộ Công nghiệp, thương mại và tài nguyên Hàn Quốc ngày 1/4 đã công bố báo cáo xu hướng xuất nhập khẩu trong tháng 3, cho biết kim ngạch xuất khẩu trong tháng vừa qua đạt 55,13 tỷ USD, giảm 13,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Kim ngạch nhập khẩu đạt 59,75 tỷ USD, giảm 6,4% so với một năm trước.Kim ngạch xuất khẩu tháng 3 giảm liên tục trong 6 tháng, kể từ tháng 10 năm ngoái. Đây cũng là lần đầu tiên đà giảm xuất khẩu kéo dài trong 6 tháng kể từ sau giai đoạn mới bùng phát dịch COVID-19.Như vậy, cán cân thương mại trong tháng này thâm hụt 4,62 tỷ USD, đà thâm hụt 13 tháng liên tiếp.Nền kinh tế toàn thế giới đình trệ đã khiến xuất khẩu Hàn Quốc giảm trong gần như 15 mặt hàng chủ chốt, ngoại trừ xe ô tô và pin thứ cấp. Đặc biệt, kim ngạch của mặt hàng xuất khẩu đứng đầu là chíp bán dẫn trong tháng 3 đạt 8,6 tỷ USD, giảm mạnh nhất với 34,5%.Chíp bán dẫn chủ chốt của Hàn Quốc là bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên động (DRAM) đã từng được bán với số lượng lớn trong thời đỉnh điểm của dịch bệnh COVID-19, song đã liên tục rớt giá sau đó do phát sinh nhiều hàng tồn kho.Xét theo quốc gia, Hàn Quốc vẫn chiếm ưu thế về xuất khẩu sang Mỹ, trong khi giảm liên tục 6 tháng tại các nước Đông Nam Á, bao gồm Việt Nam. Đặc biệt, xuất khẩu sang thị trường lớn nhất là Trung Quốc giảm liên tục trong 10 tháng với quy mô giảm nghiêm trọng hơn tháng vừa rồi.Viện Nghiên cứu kinh tế Hyundai nhận định tốc độ phục hồi của thị trường Trung Quốc sẽ ảnh hưởng đến thời điểm phục hồi của xuất khẩu Hàn Quốc, do 40% chíp bán dẫn xuất khẩu của Seoul được nhập khẩu vào Bắc Kinh.Bộ Công nghiệp, thương mại và tài nguyên dự đoán xuất khẩu Hàn Quốc sẽ được cải thiện vào nửa cuối năm nay, sau hiệu quả của việc Trung Quốc nối lại hoạt động kinh tế, do quy mô thâm hụt của cán cân thương mại đang giảm từng chút một. Tuy nhiên, điều đó sẽ không khả thi nếu nền kinh tế Trung Quốc vực dậy nhờ vào thị trường tiêu thụ nội địa nước này như thực phẩm và mỹ phẩm.