Thời tiết khô hanh tại Hàn Quốc gây cháy rừng tại nhiều khu vực trên toàn quốc

Photo : YONHAP News

Nhiều địa phương trên toàn Hàn Quốc đã xảy ra cháy rừng do thời tiết khô hanh kéo dài, lan ra cả nhà dân, gây ra nhiều thiệt hại lớn. Tính đến 6 giờ chiều ngày 2/4, Hàn Quốc đã ghi nhận 34 vụ cháy rừng.Cơ quan Lâm nghiệp Hàn Quốc ngày 3/4 cho biết vụ cháy rừng xảy ra vào khoảng 11 giờ sáng một ngày trước đó tại xã Seobu, huyện Hongseong, tỉnh Nam Chungcheong đã kéo dài hơn 18 giờ đồng hồ. Đến 11 giờ sáng ngày 3/4, đội cứu hỏa đã dập tắt được 73% đám cháy, diện tích rừng bị ảnh hưởng là 984 ha.Mặc dù không có thiệt hại về người, song chính quyền địa phương đã sơ tán 236 dân làng khu vực xung quanh đến 8 địa điểm khác nhau. Được biết, có hơn 30 nhà dân, 62 cơ sở hạ tầng và nhà kho bị thiêu rụi.Một đám cháy khác tại quận Seo, thành phố Daejeon cũng kéo dài tận hơn 6 tiếng đồng hồ. Tỷ lệ dập tắt đám cháy tính đến 11 giờ sáng ngày 3/4 là 84%, có 414 ha rừng bị thiệt hại sau đám cháy. Vụ hỏa hoạn này cũng không gây thiệt hại về người, nhưng đã thiêu rụi một nhà dân và một ngôi chùa nhỏ, khiến 873 người dân phải sơ tán.Đám cháy khác tại hai thành phố Boryeong và Dangjin (tỉnh Nam Chungcheong) cũng đã dập tắt được lần lượt là khoảng 85%, 72%. Trong khi đó, vụ cháy ở huyện Gunwi (tỉnh Bắc Gyeongsang) và núi Inwang (Seoul) đã được dập tắt hoàn toàn vào sáng ngày 3/4.Một quan chức Cơ quan Lâm nghiệp đã cảnh báo về nguy cơ cháy rừng do thời tiết khô hanh và gió mạnh liên tục, kêu gọi người dân đặc biệt chú ý phòng tránh cháy rừng.Trước đó, vào ngày 2/4, Tổng thống Yoon Suk-yeol đã đưa ra chỉ thị khẩn cấp kêu gọi Cơ quan Lâm nghiệp và Cơ quan Phòng cháy chữa cháy tổng huy động mọi thiết bị khả dụng, bao gồm máy bay trực thăng, và nhân lực để phòng chống và chữa cháy.Thủ tướng Han Duck-soo cũng yêu cầu các cơ quan hữu quan sơ tán người dân để tránh phát sinh thiệt hại về người, và huy động lực lượng để dập tắt đám cháy, đồng thời kêu gọi lực lượng chữa cháy chú ý an toàn khi tác nghiệp.Được biết, độ ẩm thực tế tại đa số các địa phương của Hàn Quốc chỉ dưới 50%, trong đó khu vực phía Tây còn chưa đến 35%. Theo nhận xét, độ ẩm thực tế dưới 50% có thể gây ra hiện tượng cây cối khô cằn, dễ dẫn đến cháy lớn.Đặc biệt, vận tốc gió tính đến buổi chiều ngày 3/4 tại tỉnh Bắc và Nam Chungcheong, các tỉnh khu vực phía Nam và đảo Jeju là trên 55 km/h (tương đương với gió mạnh), các khu vực khác cũng có gió mạnh vừa, là một trong những điều kiện gây ra cháy rừng.Trong nhiều ngày qua, Hàn Quốc đang ban báo động mức "cảnh báo" ở quanh thủ đô và một số khu vực trong đất liền; và mức "chú ý" về thời tiết khô hanh tại đa số khu vực khác.