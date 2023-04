Người Mỹ xem nhiều nội dung Hàn Quốc trên nền tảng dịch vụ phát video trực tuyến

Photo : YONHAP News

Ủy ban Phát thanh và truyền hình Hàn Quốc và Tổng công ty Phát sóng và quảng cáo (KOBACO) đã công bố kết quả khảo sát về tình hình sử dụng dịch vụ phát video trực tuyến (OTT) tại nước ngoài năm 2022, đối với 2.015 người dùng và người xem nội dung Hàn Quốc tại Mỹ.Theo đó, trong vòng một năm, 90,4% người dùng xem nhiều nội dung của Mỹ nhất, sau đó là nội dung Hàn Quốc với 43,1%, nội dung Anh và Nhật Bản là 28,7%.Trong các nội dung Hàn Quốc, người tham gia trả lời cho biết rất thích hai sê-ri phim truyền hình của Netflix là "Trò chơi con mực" (Squid Game), "Ngôi trường xác sống" (All of Us Are Dead), và hai phim điện ảnh "Ký sinh trùng" (Parasite), "Chuyến tàu sinh tử" (Train to Busan).Về lý do biết đến nội dung Hàn Quốc, có 41,3% trả lời là thông qua nền tảng OTT, chiếm hạng cao nhất. Theo sau là dịch vụ mạng xã hội (38,3%), quảng cáo truyền thông (35,8%), bạn bè và người thân giới thiệu (25,4%).Ngoài ra, 36,8% người tham gia khảo sát trả lời sẽ sử dụng dịch vụ phát video trực tuyến của riêng Hàn Quốc nếu có.Mặt khác, trong câu hỏi về nội dung mà người dùng mong muốn được đưa vào nền tảng OTT, âm nhạc chiếm 26,7% và tiếp theo là truyện tranh mạng (webtoon) với 22,6%.