Cơ quan thuế quốc gia Hàn Quốc bị tấn công mạng gần 20.000 lần trong vòng 5 năm gần đây

Photo : YONHAP News

Cơ quan thuế quốc gia Hàn Quốc (NTS) ngày 3/4 đã trình nộp tài liệu về các vụ tấn công mạng nhắm vào cơ quan này lên Văn phòng nghị sĩ đảng đối lập Dân chủ đồng hành Yang Kyung-sook thuộc Ủy ban Kế hoạch và tài chính Quốc hội.Theo đó, từ năm 2018-2022, Cơ quan thuế quốc gia đã bị tấn công tổng cộng 19.014 lần. Trong đó, số vụ tấn công từ nước ngoài là 63,6%, nhiều hơn số vụ tấn công từ trong nước.Số vụ tấn công mạng đã tăng từ 1.557 vụ năm 2018 thành 2.275 vụ vào năm 2019, sau đó tăng mạnh vào năm 2020 với 6.106 vụ, rồi giảm xuống trong năm 2021 (4.849 vụ) và 2022 ​(4.227 vụ).Xét về loại hình, các trường hợp tấn công với mục đích "làm rò rỉ thông tin" chiếm gần phân nửa với 49,3%, "chiếm quyền quản lý hệ thống" là 17,3% và "thu thập thông tin" là 16,9%. Ngoài ra còn có các lý do như "thay đổi trang chủ" (5,7%) và "cản trở dịch vụ" (5,4%).Tuy nhiên, Cơ quan thuế cho biết đã phòng thủ thành công đối với các lần tấn công mạng này bằng cách quản lý riêng mạng internet bên ngoài như trang Hometax và mạng nội bộ; bảo vệ thông tin đóng thuế 24/24 trong suốt 365 ngày thông qua hệ thống quản lý an ninh chung của ba cơ quan là Cơ quan tình báo quốc gia (NIS), Bộ Hành chính và an toàn, Cơ quan thuế quốc gia.Mặt khác, tổ chức tin tặc quốc tế chuyên về mã độc tống tiền LockBit đã đe dọa sẽ tung các dữ liệu đã đánh cắp từ NTS vào 8 giờ chiều ngày 1/4, song đã không manh động gì.Cơ quan thuế đã phủ nhận vụ tấn công mạng từ LockBit, và cho biết đang vận hành hệ thống giám sát khẩn cấp và liên tục theo dõi tình hình.