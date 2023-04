Tiêu dùng tại Hàn Quốc tăng mạnh nhờ các biện pháp phòng dịch COVID-19 được dỡ bỏ

Photo : YONHAP News

Cổng thông tin thống kê quốc gia (KOSIS) thuộc Cục Thống kê quốc gia Hàn Quốc ngày 3/4 công bố số liệu cho biết chỉ số bán lẻ trong tháng 2 vừa qua đạt 108,4 điểm (mức chuẩn 100 điểm năm 2020), tăng 5,3% so với tháng trước. Đây là mức tăng cao nhất trong vòng 27 năm hai tháng kể từ sau tháng 12 năm 1995 (5,5%).Nguyên nhân chỉ số bán lẻ tăng mạnh được cho là do ảnh hưởng từ các yếu tố nhất thời kìm hãm tiêu dùng lắng xuống gần đây. Phương án trợ cấp ô tô điện được nối lại đã đẩy doanh số bán xe ô tô tăng 10,8%.Việc Seoul nối lại cấp visa du lịch ngắn hạn cho du khách Trung Quốc sau lần áp dụng hạn chế vào đầu tháng 1 để phòng ngừa sự lây lan của dịch COVID-19, cũng giúp doanh số bán hàng tại các cửa hàng miễn thuế tăng 18,3%.Những yếu tố tác động trên đã giúp tình hình bán lẻ tại Hàn Quốc thoát khỏi đà giảm ba tháng liên tiếp.Chỉ số sản xuất ngành dịch vụ, một chỉ số phản ánh xu hướng tiêu dùng, đã tăng 0,7% trong tháng 2. Nguyên nhân là nhờ các ngành tiếp xúc trực tiếp như vận tải và kho bãi tăng 5,4%, dịch vụ khách sạn và ăn uống tăng 8%, dịch vụ liên quan tới thể thao, nghệ thuật và giải trí tăng 12,1%.Quy định bắt buộc đeo khẩu trang phòng dịch COVID-19 trong không gian kín như phương tiện giao thông công cộng được dỡ bỏ vào trung tuần tháng 3 vừa qua cũng đã giúp ngành dịch vụ tiếp xúc trực tiếp khởi sắc trở lại.Có thể nói các biện pháp phòng dịch COVID-19 và lượng du khách quốc tế tiếp tục tăng sẽ là những yếu tố thúc đẩy tiêu dùng phục hồi trong thời gian tới. Seoul có khả năng sẽ dỡ bỏ hoàn toàn quy định bắt buộc đeo khẩu trang, cũng như dỡ bỏ cách ly 7 ngày với các bệnh nhân COVID-19 trong mùa hè tới.Trước sự kỳ vọng lớn rằng cuộc sống thường nhật sớm khôi phục, chỉ số tâm lý tiêu dùng trong tháng 2 đạt 92 điểm, mức cao nhất sau 9 tháng kể từ khi ghi nhận 96,7 điểm vào tháng 6 năm ngoái.Lượng khách du lịch quốc tế tới Hàn Quốc trong tháng 2 đạt 479.000 người, tăng vọt 379,3% so với cùng kỳ một năm trước, và dự đoán sẽ còn tăng mạnh nữa trong thời gian tới.Đối sách thúc đẩy nhu cầu nội địa của Chính phủ gần đây cũng được cho là một yếu tố thúc đẩy tiêu dùng hồi phục. Chính phủ quyết định miễn áp dụng chế độ cấp phép du lịch điện tử với du khách đến từ 22 nước, tặng phiếu giảm giá cho 1 triệu khách du lịch nội địa, với mục tiêu đạt 10 triệu du khách quốc tế đến thăm Hàn Quốc trong năm nay.Viện nghiên cứu kinh tế Hyundai nhận định đối sách trên của Chính phủ dự kiến sẽ mang lại giá trị gia tăng quy mô 4.600 tỷ won (gần 3,5 tỷ USD), tương đương 0,2% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) ước tính đạt được trong năm nay; cũng như tạo ra việc làm cho 117.900 người lao động.Hàn Quốc kỳ vọng trong bối cảnh xuất khẩu và đầu tư có khả năng trì trệ, thì tiêu dùng sẽ đóng vai trò giúp vực dậy nền kinh tế trong năm nay.