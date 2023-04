Seoul và Tokyo xúc tiến kế hoạch tổ chức đối thoại an ninh kinh tế vào tháng 4

Photo : YONHAP News

Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc ngày 3/4 cho biết Seoul và Tokyo đang xúc tiến kế hoạch tổ chức Đối thoại về an ninh kinh tế với sự tham gia của Bộ trưởng Ngoại giao và Quốc phòng, sớm nhất là trong tháng 4, trước chuyến công du Mỹ của Tổng thống Yoon Suk-yeol.Được biết, Hàn Quốc cũng đang thảo luận với Nhật Bản về lịch trình cụ thể của Đối thoại an ninh kinh tế Hàn-Nhật.Trước đó, hãng tin Kyodo (Nhật Bản) ngày 27/3 đã đưa tin Seoul và Tokyo đang thảo luận về phương hướng nối lại đối thoại an ninh song phương vào tháng 4, là một trong những thỏa thuận đạt được tại Hội nghị thượng đỉnh Hàn-Nhật hồi 16/3.Khi đó, Tổng thống Yoon đã bày tỏ kỳ vọng rằng hai nước sẽ duy trì đối thoại trong nhiều vấn đề đa dạng, bao gồm an ninh kinh tế trong khuôn khổ cuộc họp của Hội đồng an ninh quốc gia (NSC).Đáp lại, Thủ tướng Kishida Fumio cho biết Hàn Quốc và Nhật Bản đã nhất trí nối lại các cuộc đối thoại an ninh song phương, đối thoại chiến lược cấp Thứ trưởng, cùng với đó là thảo luận về an ninh kinh tế.Trong cuộc đối thoại về an ninh kinh tế sắp tới, Seoul và Tokyo có thể sẽ tập trung thảo luận các lĩnh vực mà hai bên có thể hợp tác trong tình hình mạng lưới cung cấp quốc tế đối với công nghệ hiện đại như chíp bán dẫn, xe ô tô điện, pin đang được tái tổ chức. Phương án ứng phó với sức ép kinh tế như quy định hạn chế xuất khẩu của Trung Quốc, phương án cải thiện song phương trong lĩnh vực nguyên vật liệu, phụ tùng, thiết bị cũng được dự kiến đưa vào nghị sự chính.Ngoài ra, khả năng cao hai bên sẽ trao đổi về phương hướng hợp tác trước các động thái khiêu khích bằng hạt nhân và tên lửa của miền Bắc, cũng như kiểm soát sự hợp tác của ba nước Bắc Triều Tiên, Nga và Trung Quốc.Dư luận còn đổ dồn sự chú ý vào vai trò "đòn bẩy" mà cuộc thảo luận Hàn-Nhật lần này sẽ đem lại cho mục tiêu giảm thiểu các thách thức mà doanh nghiệp Hàn Quốc gặp phải từ Luật giảm lạm phát (IRA) của Mỹ, một trong những nghị sự mà Seoul và Washington sẽ thảo luận trong Hội nghị thượng đỉnh Hàn-Mỹ vào cuối tháng này. Đó là bởi việc cả hai nước Hàn Quốc và Nhật Bản cùng bắt tay đưa ra ý kiến sẽ gây sức ép lớn hơn cho Mỹ.