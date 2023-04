Air Busan là hãng hàng không dẫn đầu về mức độ an toàn tại Hàn Quốc

Photo : YONHAP News

Bộ Địa chính và giao thông Hàn Quốc ngày 3/4 đã công bố kết quả đánh giá tổng hợp về tình hình xảy ra tai nạn và giám sát an toàn với 11 hãng hàng không nội địa.Theo đó, hãng hàng không giá rẻ Air Busan dẫn đầu về mức độ an toàn hàng không. Đứng ở vị trí thứ hai và ba lần lượt là hãng Air Premia và Asiana Airlines.Trong khi đó, Bộ Địa chính lại đánh giá thấp về mức độ an toàn bay của các hãng hàng không như Korean Air, Fly Gangwon và Air Incheon.Bên cạnh đó, Bộ Địa chính và giao thông từ cùng ngày sẽ bắt đầu công bố thông tin về mức độ an toàn của các hãng hàng không trong và ngoài nước trên trang chủ của Bộ.Nội dung công bố bao gồm tình hình tai nạn của các hãng hàng không Hàn Quốc trong 5 năm trở lại đây, tình hình tai nạn hàng không toàn cầu do Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế (ICAO) công bố, tình trạng chỉ định các quốc gia đáng lo ngại về an toàn hàng không theo kết quả đánh giá an toàn của các tổ chức quốc tế.Chính phủ có kế hoạch sẽ tăng cường giám sát các lĩnh vực còn yếu kém căn cứ theo mức độ an toàn của các hãng hàng không, giám sát tình hình tuân thủ quy tắc an toàn cơ bản của nhân viên các hãng hàng không.Cùng với đó, Chính phủ sẽ lập Nhóm tư vấn chuyên môn dân sự về an toàn hàng không, với sự tham gia của các ủy viên tư vấn dân sự giàu kinh nghiệm ở lĩnh vực hàng không.