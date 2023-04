LG Energy Solution dẫn đầu thị trường pin xe ô tô điện thế giới không gồm Trung Quốc

Photo : KBS News

Công ty chuyên khảo sát thị trường năng lượng SNE Research của Hàn Quốc công bố số liệu cho biết lượng sử dụng pin dùng cho xe ô tô điện được bán tại các nước trên toàn thế giới (không bao gồm Trung Quốc) trong hai tháng đầu năm 2023 là 36,8 Gigawatt giờ (GWh), tăng 50,1% so với cùng kỳ năm ngoái.Xét theo doanh nghiệp, lượng sử dụng pin hãng LG Energy Solution của Hàn Quốc là 9,3 GWh, tăng 48,9% so với một năm trước, chiếm 25% của tổng thể.Trong cùng thời điểm đó, lượng sử dụng pin hãng CATL của Trung Quốc tăng 79,3%, đạt 8,7 GWh, xếp thứ hai sau LG Solution. Đứng ở vị trí thứ ba là hãng Panasonic (Nhật Bản) với 7,8 GWh, tăng 48,9%.Hai hãng pin của Hàn Quốc là SK on và Samsung SDI đứng lần lượt ở vị trí thứ 4 và 5. Trong đó, lượng sử dụng pin SK on là 4,1 GWh, tăng 3,6%; lượng sử dụng pin hãng Samsung SDI là 3,7GWh, tăng 59,3%.Ba hãng pin LG Energy Solution, SK on và Samsung SDI chiếm 46,6% thị phần của thế giới, giảm 4,7% so với một năm trước.SNE Research phân tích các hãng pin của Trung Quốc, bao gồm cả CATL, đều cho thấy sự tăng trưởng mạnh trên thị trường quốc tế, và đang dần mở rộng thị phần trên toàn cầu.