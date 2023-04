Lượng giao dịch mua sắm trực tuyến lĩnh vực du lịch tháng 2 ghi nhận mức tăng kỷ lục

Photo : Getty Images Bank

Cục Thống kê quốc gia Hàn Quốc ngày 3/4 đã công bố báo cáo xu hướng mua sắm trực tuyến, cho biết lượng giao dịch mua sắm trực tuyến trong tháng 2 vừa qua đạt 16.936,9 tỷ won (12,83 tỷ USD), tăng 7,5% so với một năm trước.Xét theo từng nhóm sản phẩm, lượng giao dịch du lịch và dịch vụ giao thông là 1.827,5 tỷ won (1,38 tỷ USD), tăng mạnh 137,4% so với cùng kỳ năm ngoái, ghi nhận mức tăng cao nhất từ trước đến nay. Lượng giao dịch ở dịch vụ văn hóa và giải trí là 168,3 tỷ won (127,5 triệu USD), tăng 97,7%.Quan chức Cục Thống kê quốc gia giải thích do số ngày làm việc trong tháng 2 thấp nên xét đến bình quân số ngày trong tháng, thì lượng giao dịch mua sắm trực tuyến đạt mức cao nhất. Nếu như trong năm 2022, các hoạt động du lịch bị hạn chế bởi dịch COVID-19, thì sang năm nay quy định đeo khẩu trang được dỡ bỏ nên lượng giao dịch ở lĩnh vực du lịch gia tăng đáng kể.Trong khi đó, dịch vụ giao thức ăn đạt 2.018,6 tỷ won (772 triệu USD), giảm 11,5% so với một năm trước, đà giảm 8 tháng liên tiếp và ghi nhận mức giảm cao nhất từ trước đến nay.Cục Thống kê quốc gia cho biết dịch vụ giao thức ăn bắt đầu tăng trưởng âm từ tháng 7 năm ngoái do các hoạt động ngoài trời của người dân gia tăng, thêm vào đó là chịu ảnh hưởng phần nào từ tâm lý của người tiêu dùng khi cước phí giao hàng tăng.Lượng giao dịch mua sắm trên điện thoại thông minh tháng 2 vừa qua đạt 12.589,8 tỷ won (9,54 tỷ USD), tăng 4,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Tỷ trọng giao dịch mua sắm trên smartphone chiếm 74,3% trên tổng lượng giao dịch mua sắm trực tuyến, giảm 2,1% so với một năm trước.