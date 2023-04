Washington yêu cầu Seoul nhập khẩu thức ăn vật nuôi làm từ thịt động vật nhai lại của Mỹ

Photo : YONHAP News

Văn phòng Đại diện thương mại Mỹ (USTR) ngày 31/3 (giờ địa phương) đã công bố Báo cáo đánh giá tình hình thương mại quốc gia (NTE) về rào cản thương mại theo quốc gia. Trong đó có nội dung lần đầu nhắc đến rào cản thương mại của Hàn Quốc về việc cấm nhập khẩu thức ăn cho thú cưng chế biến từ thịt động vật nhai lại của Mỹ.Một quan chức Chính phủ Hàn Quốc cho biết Luật quản lý thức ăn vật nuôi của nước này hiện đang cấm sử dụng thịt các loại động vật có khả năng gây bệnh bò điên, như thịt bò, nai, cừu, làm nguyên liệu chế biến thức ăn vật nuôi, được áp dụng cho cả thức ăn gia súc và thú cưng.Theo Báo cáo đánh giá tình hình thương mại quốc gia, tháng 8 năm 2018, Mỹ đã chính thức gửi yêu cầu kêu gọi Bộ Nông lâm, công nghiệp chăn nuôi và lương thực Hàn Quốc cho phép tiếp nhận thức ăn cho thú cưng làm từ thịt động vật nhai lại của Mỹ vào thị trường, với lý do là Tổ chức Thú y thế giới (WOAH) đã nhận định nguyên liệu sử dụng có mức độ nguy hiểm không đáng lo ngại về bệnh não xốp ở bò (BSE), còn gọi là bệnh bò điên.Đáp lại vào tháng 9/2019, Bộ Nông lâm Hàn Quốc đã gửi bức thư đến Cơ quan kiểm dịch động thực vật Mỹ (APHIS), giải thích rằng Cơ quan kiểm dịch động thực vật Hàn Quốc (APQA) sẽ lập ra tiêu chuẩn vệ sinh về thức ăn cho thú cưng được nhập khẩu, và tiến hành đánh giá mức độ nguy hiểm dựa theo đó. Sau đó vào năm 2020 và 2021, APHIS đã trả lời những khúc mắc của APQA.Tuy nhiên, quy trình đánh giá của Cơ quan kiểm dịch Hàn Quốc vẫn không có tiến triển gì cho đến tận tháng 12 năm ngoái, với lý do là thủ tục bị trì trệ vì dịch bệnh COVID-19, mặc dù Washington cũng đã nhắc đến vấn đề này trong cuộc họp của Ủy ban vệ sinh kiểm dịch động thực vật (SPS) về Hiệp định thương mại tự do Hàn-Mỹ hồi tháng 2 năm ngoái.Văn phòng Đại diện thương mại Mỹ còn nhấn mạnh Hàn Quốc là thị trường xuất khẩu thịt bò lớn nhất của Mỹ với kim ngạch 2,7 tỷ USD vào năm ngoái, mặc cho các rào cản thương mại về thịt bò.Thêm vào đó, Mỹ đã kêu gọi Hàn Quốc cho phép nhập khẩu các mặt hàng chế biến đang bị cấm như thịt xay, khô bò, xúc xích.Ngoài vấn đề về thức ăn cho vật nuôi, Báo cáo đánh giá tình hình thương mại còn nhắc đến các vấn đề tồn đọng được đưa ra nhiều lần trước đây, như vấn đề về thiết bị mạng và dịch vụ điện toán đám mây (cloud) của các doanh nghiệp nước ngoài muốn xuất khẩu thì phải nhận được sự cho phép của Cơ quan tình báo quốc gia (NIS) và Cơ quan quản lý internet (KISA), việc nhà cung cấp dịch vụ nội dung Mỹ phải trả phí sử dụng cho nhà cung cấp dịch vụ internet (ISP).Báo cáo đánh giá tình hình thương mại quốc gia được lập ra từ năm 1985, bao gồm những tình hình khó khăn về việc tiến ra thị trường nước ngoài của các cơ quan và cá nhân liên quan tại Mỹ. Báo cáo này đánh giá rào cản thương mại của hơn 60 quốc gia giao thương chính như Hàn Quốc, Trung Quốc, Liên minh châu Âu (EU), Nhật Bản.