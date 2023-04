Hồi hương hài cốt chí sĩ yêu nước Hwang Ki-hwan sau 100 năm chôn cất tại Mỹ

Photo : YONHAP News

Hài cốt của chí sĩ yêu nước Hwang Ki-hwan (1886-1923), người đã có những hoạt động tích cực trong công cuộc khôi phục chủ quyền đất nước Hàn Quốc tại Mỹ và châu Âu, sẽ được hồi hương sau 100 năm được chôn cất tại Mỹ.Cố chí sĩ Hwang Ki-hwan từng được là nguồn cảm hứng để xây dựng thành nhân vật chính "Eugene Choi" trong bộ phim truyền hình nổi tiếng "Quý ngài Ánh dương" (Mr. Sunshine) của đài tvN phát sóng vào năm 2018.Cơ quan về người có công và cựu chiến binh Hàn Quốc ngày 3/4 cho biết di hài của nhà hoạt động độc lập Hwang Ki-hwan được chôn cất tại Mỹ sẽ được đưa về nước vào ngày 10/4 tới.Một quan chức thuộc cơ quan này cho biết đúng như câu thoại cuối của nhân vật chính trong bộ phim "Quý ngài Ánh Dương", đó là "hẹn gặp lại trên mảnh đất quê hương độc lập", cuối cùng thì di hài của chí sĩ Hwang cũng đã có thể trở về với nơi chôn nhau cắt rốn.Cơ quan về người có công và cựu chiến binh dự kiến sẽ phái cử nhóm nhận di hài tới Mỹ trong ngày 5/4. Theo đó, hài cốt của chí sĩ Hwang Ki-hwan sẽ xuất phát tại New York vào ngày 9/4 (giờ địa phương), dự kiến về tới sân bay quốc tế Incheon trong sáng ngày 10/4. Sau đó, lễ đón nhận di hài sẽ được tổ chức tại Nghĩa trang quốc gia Daejeon (quận Yuseong, thành phố Daejeon), và hài cốt ông sẽ được an táng ở khu vực dành riêng cho những người có công trong phong trào độc lập.Quá trình hồi hương hài cốt chí sĩ Hwang Ki-hwan đã gặp không ít khó khăn. Trước đó, Cơ quan về người có công và cựu chiến binh đã hai lần khởi kiện lên Tòa án ở Mỹ để có thể đưa di hài của chí sĩ Hwang về nước, song không được Tòa án phê duyệt vì không có các tài liệu có thể xác nhận được gia phả hay gia quyến của người đã khuất. Sau một thời gian thuyết phục, Cơ quan về người có công đã đạt được thỏa thuận với phía Nghĩa trang núi Olivet (New York) về việc bốc dỡ mộ phần, nhờ đó mới có thể đưa hài cốt chí sĩ về nước.Chí sĩ yêu nước Hwang Ki-hwan tham gia Thế chiến I với danh phận là quân đội Mỹ khi ông đang đi du học tại xứ sở cờ hoa. Năm 1920, ông thành lập một tờ tạp chí tại Paris (Pháp) với tư cách là "Trưởng ban tuyên truyền", để truyền bá rộng rãi về tính thiết yếu của phong trào độc lập trên bán đảo Hàn Quốc. Ông qua đời tại New York vì bệnh tim vào năm 1923, và được Chính phủ Hàn Quốc trao tặng huân chương dựng nước vào năm 1995.