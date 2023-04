Photo : YONHAP News

Ji-min, thành viên nhóm nhạc nam đình đám toàn cầu Đoàn thiếu niên chống đạn (BTS), đã trở thành ca sĩ solo Hàn Quốc đầu tiên giành vị trí Quán quân bảng xếp hạng đĩa đơn "Hot 100" của trang âm nhạc uy tín Billboard (Mỹ).Tiếng trống hòa với tiếng đàn điện tử synthesizer, mang đến giai điệu da diết vang lên bên tai tạo ra một sự tương phản vô cùng tinh tế. Đó chính là "Like Crazy", ca khúc chủ đề nằm trong album đánh dấu hoạt động cá nhân đầu tiên của Ji-min mang tên "Face".Bài hát được lấy cảm hứng từ một bộ phim điện ảnh cùng tên, trong đó có sự tham gia sáng tác trực tiếp của Ji-min. Anh chàng giới thiệu đây là ca khúc thể hiện những cảm xúc trong khoảnh khắc phải quay lưng lại với thực tại để quên đi nỗi đau.Ngay sau khi Billboard công bố bảng xếp hạng, trên nền tảng cộng đồng người hâm mộ trực tuyến Weverse, Ji-min đã bày tỏ lòng tự hào với tất cả những người hâm mộ, cũng như tất cả đội ngũ sản xuất.Từ trước đến nay, BTS là nghệ sĩ K-pop duy nhất có ca khúc nhóm và ca khúc solo của thành viên đạt vị trí Quán quân bảng xếp hạng "Hot 100" của Billboard.Có thể nói mỗi bước đi của BTS đều để lại dấu ấn lịch sử. Nhóm nhạc đình đám của xứ kimchi hiện đang sở hữu trong tay tổng cộng 6 ca khúc từng dẫn đầu bảng xếp hạng đĩa đơn của Billboard, bắt đầu từ ca khúc "Dynamite" năm 2020 cho đến ca khúc "My Universe" (hợp tác cùng ban nhạc Coldplay của Anh) năm 2021.Trong số các nghệ sĩ solo của Hàn Quốc tính đến thời điểm hiện tại, PSY và bản hit "Gangnam Style" đang giữ kỷ lục cao nhất khi 7 tuần liên tiếp xếp thứ hai trên "Hot 100" của Billboard.Phát biểu tại chương trình âm nhạc Music Bank của kênh KBS2 vào ngày 31/3 vừa qua, Ji-min cho biết dù bản thân còn nhiều thiếu sót nhưng anh sẽ nỗ lực tôi luyện chăm chỉ hơn nữa trong tương lai.Mặt khác, Ji-min cũng được ghi tên là nhạc sĩ sáng tác ca khúc "Like Crazy" bên cạnh trưởng nhóm BTS là RM, giúp anh ghi nhận thêm thành tích là nhạc sĩ có ca khúc dẫn đầu bảng xếp hạng "Hot 100". Với ca khúc mới lần này, RM đã có trong tay tổng cộng 4 ca khúc mà anh tham gia sáng tác từng dẫn đầu bảng xếp hạng đĩa đơn của Billboard.