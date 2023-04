Chính phủ Hàn Quốc lập đối sách đề phòng hạn hán do biến đổi khí hậu

Photo : YONHAP News

Chủ trì cuộc họp Nội các tại Văn phòng Tổng thống ở quận Yongsan (Seoul), Tổng thống Yoon Suk-yeol cho rằng các địa phương miền Nam Hàn Quốc đang hứng chịu đồng thời cả hạn hán và lũ lụt chưa từng thấy từ trước đến nay do hệ quả của biến đổi khí hậu. Tổng thống chỉ thị tích cực vận dụng hồ chứa nước của 4 đập lớn được dự trữ trong thời gian qua, tập trung sửa chữa, thay thế các đường ống dẫn nước đã cũ.Gần đây, Tổng thống Yoon đã tới thăm đập điều tiết nước Juam (thành phố Suncheon, tỉnh Nam Jeolla), và đề nghị các Bộ ngành liên quan lập đối sách đề phòng hạn hán.Trong cuộc họp Nội các cùng ngày, ông Yoon cũng đề nghị các cơ quan liên quan dồn toàn lực để lập đối sách khẩn cấp, tích trữ nước sông vào hồ chứa nước để đảm bảo cho các hoạt động nông nghiệp được suôn sẻ, vận hành tàu khử mặn để đảm bảo nước sinh hoạt ở các vùng hải đảo.Trong một diễn biến liên quan, Bộ Môi trường Hàn Quốc ngày 3/4 cho biết sẽ xúc tiến lập đối sách trung và dài hạn đề phòng hạn hán, trong đó phản ánh tình hình hạn hán trong quá khứ và tình trạng hạn hán khắc nghiệt do biến đổi khí hậu.Đối sách trên của Bộ Môi trường được chia làm hai giai đoạn, gồm giai đoạn 1 là đối sách cơ bản và giai đoạn 2 là đối sách khẩn cấp.Giai đoạn 1 có nội dung trọng tâm là đảm bảo cung cấp bổ sung 450.000 tấn nước sinh hoạt mỗi ngày với giả định tình huống phát sinh hạn hán đồng thời ở những địa phương từng hứng chịu hạn hán nghiêm trọng trong quá khứ.Để đạt được mục tiêu này, Chính phủ sẽ xúc tiến phương án lắp đặt cơ sở cấp nước khẩn cấp tại đập điều tiết nước Juam để cung cấp nước trực tiếp cho khu công nghiệp quốc gia Gwangyang (thành phố Gwangyang, tỉnh Nam Jeolla), và cung cấp nước thải công cộng đã qua xử lý ở thành phố Yeosu (tỉnh Nam Jeolla) cho khu công nghiệp Yeosu.Giai đoạn 2 đặt mục tiêu là đảm bảo thêm 160.000 tấn nước mỗi ngày so với giai đoạn 1, để đối phó với tình huống phát sinh hạn hán khắc nghiệt chưa từng thấy do ảnh hưởng từ sự biến đổi khí hậu.Bộ Môi trường hiện đang xem xét phương án đảm bảo thêm lượng nước dự trữ vào thời điểm mà lưu lượng nước trên sông Seomjin dồi dào, để cung cấp cho khu công nghiệp Yeosu và Gwangyang.Đối sách trung và dài hạn lần này dự kiến sẽ được thông qua trong tháng này sau khi trải qua quá trình thảo luận với các cơ quan liên quan, và được thẩm định, biểu quyết tại Ủy ban quản lý nước quốc gia.