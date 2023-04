Chỉ số giá tiêu dùng tháng 2 tại Hàn Quốc tăng 4,2%

Photo : YONHAP News

Cục Thống kê quốc gia Hàn Quốc ngày 4/4 công bố báo cáo xu hướng giá tiêu dùng tháng 3 năm 2023, cho biết chỉ số giá tiêu dùng trong tháng trước đạt 110,56 điểm (mức chuẩn 100 điểm năm 2020), tăng 4,2% so với cùng kỳ năm ngoái và giảm 0,6% so với tháng 2.Mức tăng trong tháng 3 ghi nhận con số thấp nhất trong vòng một năm trở lại đây.Cục Thống kê quốc gia giải thích xu hướng tăng giá tiêu dùng đang cho thấy dấu hiệu chững lại, và nếu xét đến hiệu ứng cơ sở khi mức tăng trong nửa đầu năm ngoái là khá lớn thì tình hình sẽ dần ổn định hơn trong nửa cuối năm nay.Một trong những lý do khác khiến mức tăng giá tiêu dùng giảm là nhờ giá dầu quốc tế ổn định. Giá xăng và dầu đã giảm 14,2% so với một năm trước, mức giảm lớn nhất sau tháng 11 năm 2020.Tuy nhiên, xu hướng giá cả cơ bản vẫn đang ở mức cao. Vật giá cơ bản, phản ánh xu hướng cơ bản của vật giá (chỉ số giá tiêu dùng trừ mặt hàng nông sản và các loại xăng, dầu), tăng 4,8%, duy trì mức tương tự với tháng trước.Đặc biệt, giá nước sinh hoạt, điện và gas tăng tới 28,4%, mức tăng cao nhất từ trước tới nay; giá dịch vụ cá nhân cũng tăng 5,8%, mức tăng mạnh hơn so với tháng 2.Chính phủ đánh giá hiện vẫn còn nhiều yếu tố bất ổn, như vật giá cơ bản còn cao, giá dịch vụ và thức ăn chế biến sẵn vẫn đang trên đà tăng. Thêm vào đó, việc Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ và các nước đối tác (OPEC+) quyết định cắt giảm sản lượng dự kiến cũng sẽ tác động xấu tới tình hình giá cả.