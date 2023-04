Chứng minh thư điện tử Hàn Quốc chính thức ra mắt vào nửa cuối năm 2024

Photo : YONHAP News

Bộ Hành chính và an toàn Hàn Quốc ngày 4/4 đã đưa ra công báo về dự thảo sửa đổi một phần Luật chứng minh thư, trong đó có nội dung bắt đầu đưa chứng minh thư điện tử vào sử dụng.Lý do Chính phủ quyết định áp dụng chứng minh thư điện tử là vì sự du nhập của "xã hội không ví" và sự cần thiết phải có hệ thống xác nhận danh tính trong tình hình dịch vụ trực tuyến đang ngày càng tăng.Theo đó, chứng minh thư điện tử là chứng minh thư được mã hóa và lưu trữ trong điện thoại di động, có hiệu lực giống với thẻ chứng minh thư khi được sử dụng để xác nhận danh tính của người trên 17 tuổi.Người dùng đã sở hữu thẻ chứng minh thư có thể đăng ký nhận chứng minh thư điện tử trên điện thoại cá nhân. Trong trường hợp cấp lại thẻ chứng minh mới thì cũng phải đăng ký cấp lại chứng minh thư điện tử.Bộ Hành chính và an toàn Hàn Quốc đã bắt đầu dịch vụ xác thực thông tin chứng minh thư qua điện thoại từ tháng 7 năm ngoái, có thể dùng để xác nhận tuổi khi mua rượu hoặc thuốc lá, xác nhận danh tính hành khách tại sân bay, song không thể sử dụng tại các cơ quan tài chính.Một quan chức Bộ Hành chính cho biết chứng minh thư điện tử mới lần này có chức năng giống hệt như thẻ chứng minh thư cơ bản, nên người dân có thể sử dụng tại cả các cơ quan tài chính.Trước đó, Hàn Quốc cũng áp dụng sử dụng bằng lái xe điện tử trên điện thoại di động từ tháng 7/2022. Bằng lái này có hiệu lực tại tất cả mọi nơi từ cơ quan Chính phủ, tài chính, doanh nghiệp cho thuê xe ô tô, sân bay, bệnh viện, cửa hàng tiện lợi, cửa hàng rượu, nhà ga, khách sạn.Sau khi dự thảo Luật chứng minh thư chính thức được thông qua vào nửa cuối năm nay, Chính phủ sẽ chính thức bắt đầu cấp chứng minh thư điện tử từ nửa cuối năm 2024.