Tổ chức bầu cử bổ sung về 9 vị trí cấp cao tại Hàn Quốc

Photo : YONHAP News

Hàn Quốc đã bắt đầu tiến hành cuộc bầu cử bổ sung tại 9 địa phương trên toàn quốc vào ngày 5/4 để chọn ra nghị sĩ Quốc hội, Giám đốc Sở Giáo dục địa phương, Chủ tịch huyện, 6 ủy viên Hội đồng thành phố và quận.Trong đó, bầu cử bổ sung lần này bầu ra một nghị sĩ đại diện cho khu vực thành phố Jeonju (tỉnh Bắc Jeolla) để lấp vào chiếc ghế trống của cựu nghị sĩ Lee Sang-jik, người đã bị cắt chức vì vi phạm Luật bầu cử.Mặc dù đây là khu vực mà đảng đối lập Dân chủ đồng hành chiếm ưu thế, nhưng đảng này đã quyết định không đề cử nghị sĩ mới để chịu trách nhiệm đạo đức. Do đảng Công lý cũng không tiến cử ứng cử viên tại khu vực này, 6 ứng cử viên tranh cử cho vị trí này là từ đảng cầm quyền Sức mạnh quốc dân, đảng Tiến bộ, và ứng cử viên tự do. Tỷ lệ bỏ phiếu trong đợt bỏ phiếu sớm tiến hành trong hai ngày 31/3-1/4 chỉ có 10,51%.Mặt khác, đảng cầm quyền đã không tiến cử ứng viên nào vào chức Chủ tịch huyện Changnyeong (tỉnh Nam Gyeongsang), một khu vực của phe hữu khuynh. Trong khi đó, một ứng cử viên của phe bảo thủ và tiến bộ đang cạnh tranh cho vị trí Giám đốc Sở Giáo dục thành phố Ulsan, do cựu Giám đốc Roh Ok-hee qua đời.Người dân tại các địa phương trên có thể bỏ phiếu từ 6 giờ sáng cho đến 8 giờ tối ngày 5/4. Cử tri mắc COVID-19 sẽ tiến hành bỏ phiếu từ 8 giờ 30 phút đến 9 giờ 30 phút tối, sau khi các cử tri khác bỏ phiếu xong. Buổi kiểm phiếu sẽ được diễn ra ngay lập tức sau khi toàn bộ cuộc bỏ phiếu kết thúc.Được biết, tỷ lệ bỏ phiếu trên toàn quốc trong đợt bỏ phiếu sớm lần này là 11,01%.