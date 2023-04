Seoul có kế hoạch tiếp tục thảo luận với các đối tác quốc tế về các điều luật thương mại

Photo : YONHAP News

Phó Thủ tướng phụ trách kinh tế kiêm Bộ trưởng Kế hoạch và tài chính Choo Kyung-ho ngày 5/4 đã mở Hội nghị Bộ trưởng kinh tế đối ngoại lần thứ 232, và tiến hành thảo luận về các phương án ứng phó về nhiều vấn đề ngoại thương chính với Bộ trưởng và Thứ trưởng của các Bộ ngành liên quan.Tại đây, Bộ trưởng Choo nhận định quy định cụ thể về Luật giảm lạm phát (IRA) mà Mỹ công bố gần đây vẫn còn nhiều điều bất ổn, cụ thể là điều kiện nhận trợ cấp chíp bán dẫn, phạm vi thông tin phải cung cấp trong quá trình đăng ký, hạn chế xuất khẩu thiết bị bán dẫn, mặc dù Washington đã phản ánh tương đối lập trường của Seoul về điều khoản "guard rail" (có nội dung nếu doanh nghiệp hưởng ưu đãi từ Luật chíp bán dẫn và khoa học thì không được tăng cường sản xuất tại "quốc gia đáng lo ngại" như Trung Quốc trong vòng 10 năm).Do đó, Chính phủ và doanh nghiệp Hàn Quốc sẽ tiếp tục thảo luận với Mỹ để tối đa hóa lợi ích của doanh nghiệp Hàn Quốc, song song với giảm thiểu các điều khoản thách thức.Ngoài ra, ông Choo cho biết sẽ tiếp tục bày tỏ ý kiến của Seoul đến Ủy ban chấp hành và Hội đồng Liên minh châu Âu (EU) liên quan đến Luật về nguyên vật liệu cốt lõi và Luật về ngành công nghiệp trung hòa carbon của EU, và sẽ nỗ lực hỗ trợ nâng cao năng lực phát triển công nghệ giảm khí carbon, để các doanh nghiệp có thể giảm bớt gánh nặng và nắm bắt cơ hội.Liên minh châu Âu hôm 16/3 (giờ địa phương) đã công bố dự thảo luật về nguyên vật liệu, nhằm đối phó với Luật giảm lạm phát của Mỹ và giảm mức độ phụ thuộc về chuỗi cung ứng đối với Trung Quốc, thông qua gia tăng tỷ trọng chế tạo nguyên vật liệu cốt lõi tại EU, mà vốn trước đó là thông qua nhập khẩu từ một nước nhất định, và bắt buộc tái sử dụng vật liệu pin phế liệu.Ngoài ra, Chính phủ Hàn Quốc còn xúc tiến mở rộng ký kết Hiệp định thương mại tự do (FTA) với nhiều nước, chẳng hạn như nhanh chóng thảo luận để ký kết hiệp định với Ecuador và Hội đồng hợp tác vùng Vịnh, nối lại hoặc bắt đầu thủ tục đàm phán mở rộng trong nửa đầu năm nay để phản ánh các ưu tiên của Hàn Quốc về khoáng sản và kỹ thuật số trong hiệp định đã ký kết với Chile, Ấn Độ và Anh.Thêm vào đó, Seoul sẽ cải thiện điều kiện mở cửa thị trường và xúc tiến ký kết Hiệp định đối tác kinh tế (EPA) với một số nước khó ký kết Hiệp định thương mại tự do, trong đó có Georgia và Mông Cổ vào nửa đầu năm nay.Cuối cùng, Chính phủ cũng sẽ chốt lại danh sách những mặt hàng trọng tâm về an ninh kinh tế để đảm bảo nguồn cung trong nước.