Phó Chủ tịch Ủy ban phòng chống tai nạn và quản lý an toàn trung ương Hàn Quốc Han Chang-seob kiêm Thứ trưởng Bộ Hành chính và an toàn (hiện là Quyền Bộ trưởng) trong cuộc họp của Ủy ban vào ngày 5/4 khẳng định Chính phủ đang kiểm soát ổn định tình hình phòng dịch COVID-19.Số ca mắc COVID-19 bình quân trong tuần vừa qua là 10.104 ca/ngày, tăng 1,1% so với một tuần trước đó; song tỷ lệ tử vong trong tuần là 0,06%, mức thấp nhất trong vòng 28 tuần. Tỷ lệ ca mắc trong tình trạng nặng của tuần trước là 0,19%, cũng ghi nhận mức thấp nhất sau 9 tuần.Thứ trưởng Han cho biết Chính phủ sẽ chuẩn bị để có thể chuyển đổi sang hệ thống y tế thông thường một cách suôn sẻ, căn cứ theo lộ trình điều chỉnh cấp độ khủng hoảng dịch COVID-19 mà Chính phủ công bố trong tuần trước.Chuyển đổi sang hệ thống y tế thông thường có nghĩa là bệnh nhân COVID-19 sẽ có thể khám, điều trị, nhập viện tại tất cả các cơ quan y tế thông thường, chứ không phải là cơ quan y tế được chỉ định riêng.Ông Han cho biết để thực hiện mục tiêu này, Chính phủ sẽ phối hợp với chính quyền địa phương, bổ sung giường bệnh điều trị khẩn cấp, lập kế hoạch đối phó ở từng địa phương dựa theo lộ trình điều chỉnh cấp độ khủng hoảng dịch COVID-19.Thứ trưởng Bộ Hành chính và an toàn nhấn mạnh việc bảo vệ nhóm người dễ lây nhiễm COVID-19 là quan trọng hơn hết để có thể tiến tới khôi phục đời sống thường nhật. Các cơ sở dễ lây lan dịch COVID-19 như cơ quan y tế, hiệu thuốc, vẫn phải tuân thủ triệt để quy định đeo khẩu trang. Người mắc COVID-19 phải cách ly tại nhà, tích cực tham gia bảo vệ nhóm người dễ lây nhiễm.