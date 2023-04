Tổng thống Hàn Quốc sẽ chính thức có bài diễn thuyết tại Quốc hội Mỹ

Photo : YONHAP News

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol ngày 5/4 đã có cuộc gặp với Chủ tịch Ủy ban ngoại giao Hạ viện Mỹ Michael McCaul đang trong chuyến thăm Hàn Quốc, và nhận lời mời diễn thuyết chung tại Quốc hội Mỹ.Ông Yoon đã chấp thuận lời mời ngay lập tức, vì đây là lần diễn thuyết đầu tiên tại Quốc hội Mỹ của một Tổng thống Hàn Quốc sau 10 năm.Theo Phát ngôn viên Văn phòng Tổng thống Lee Do-woon, Tổng thống Yoon đã bày tỏ sự vui mừng khi có thể thực hiện bài diễn thuyết mang tính lịch sử, nhân dịp đặc biệt là kỷ niệm 70 năm thiết lập mối quan hệ đồng minh Hàn-Mỹ.Được biết, Tổng thống sẽ phát biểu tại Quốc hội Mỹ vào ngày hôm sau của Hội nghị thượng đỉnh Hàn-Mỹ, và có khả năng sẽ thông báo về tầm quan trọng của mối quan hệ đồng minh hai nước.Trong một tin liên quan, Tổng thống Yoon ngày 5/4 cũng đã nhấn mạnh sự cần thiết của việc hợp tác ba bên Hàn-Mỹ-Nhật, cũng như hợp tác song phương Hàn-Mỹ và Hàn-Nhật tại cuộc họp về bài toán điều hành quốc gia trong lĩnh vực ngoại giao và an ninh.Tại đây, ông Yoon cho rằng vấn đề sinh tồn nằm trong việc đoàn kết với các quốc gia có cùng tư tưởng, không những về lĩnh vực an ninh quân sự, mà còn ở mạng lưới cung cấp, hợp tác công nghệ, với trọng tâm là kinh tế, trong tình hình hợp tác khoa học kỹ thuật hiện đại đang được tiến hành song song với an ninh.Có thể hiểu là Tổng thống Hàn Quốc đang xoáy vào việc cần thiết phải cải thiện mối quan hệ với Nhật Bản, song không đề cập gì đến vấn đề nhập khẩu thủy sản từ khu vực quanh nhà máy điện hạt nhân Fukushima đang gây ra tranh cãi gần đây.Tổng thống Yoon cũng yêu cầu Bộ Thống nhất Hàn Quốc phổ biến rộng rãi về thực trạng nhân quyền tại Bắc Triều Tiên và đưa ra các phương án ứng phó với gián điệp.