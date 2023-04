AMRO dự báo kinh tế Hàn Quốc tăng trưởng 1,7% trong năm 2023

Photo : YONHAP News

Bộ Kế hoạch và tài chính Hàn Quốc ngày 6/4 cho biết Văn phòng Nghiên cứu kinh tế vĩ mô ASEAN+3 (AMRO) (gồm các nước thuộc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á và ba nước Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản) dự báo kinh tế Hàn Quốc sẽ chỉ tăng trưởng 1,7% trong năm 2023, do nhu cầu của thị trường nước ngoài đi vào chiều hướng xấu khiến xuất khẩu giảm.Trong khi đó, nền kinh tế các nước ASEAN+3 sẽ hồi phục trong hạng mục dịch vụ, bao gồm du lịch, và tăng trưởng 4,6% trong năm nay.Tình hình lạm phát ở phần lớn các quốc gia được dự đoán sẽ chững lại, tỷ lệ leo thang của giá tiêu dùng cũng sẽ được cải thiện và đạt mức 4,7%, lý do là nhờ giá thành nguyên vật liệu và thực phẩm giảm.Tuy nhiên, AMRO đã chỉ ra một số yếu tố có thể gây ảnh hưởng tiêu cực đến nền kinh tế trong thời gian ngắn là giá năng lượng quốc tế tăng trở lại, nền kinh tế Mỹ suy thoái với tốc độ nhanh, tình hình phục hồi chậm chạp của nền kinh tế Trung Quốc; về mặt trung hạn là sự phân chia nền kinh tế thế giới ngày càng nghiêm trọng do mâu thuẫn Mỹ-Trung; về mặt dài hạn là vấn đề biến đổi khí hậu.Văn phòng Nghiên cứu kinh tế vĩ mô còn chỉ ra tầm quan trọng của việc hỗ trợ có chọn lọc cho tầng lớp yếu thế, bên cạnh đảm bảo tính lành mạnh tài chính. Cơ quan này cho rằng phải nâng cao tính vững chắc về tài chính thông qua phân bổ tài nguyên và cải cách tài chính một cách có hiệu quả. Chính phủ các nước cũng phải tiến hành song song việc chuẩn bị chuyển đổi chính sách trong trường hợp các nguy cơ gây hại đến nền kinh tế thực sự xảy ra, cũng như phải sửa đổi chính sách tiền tệ sao cho phù hợp với tình hình lạm phát và phương hướng phát triển của từng quốc gia.Trước đó ngày 4/4, Ngân hàng phát triển châu Á (ADB) cũng đã dự báo tỷ lệ tăng trưởng kinh tế Hàn Quốc trong năm 2023 là 1,5%, giữ nguyên mức triển vọng đưa ra hồi tháng 12 năm ngoái, do ảnh hưởng của sự đình trệ và bất ổn của nền kinh tế toàn cầu. Triển vọng tăng trưởng kinh tế năm 2024 do ADB dự báo là 2,2%.