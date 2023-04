Chính phủ Seoul đang tiến hành phân tích kế hoạch xả nước thải nhiễm xạ ra biển của Tokyo

Photo : YONHAP News

Văn phòng Thủ tướng Hàn Quốc ngày 6/4 khẳng định Chính phủ có kế hoạch sẽ tiếp tục vận hành hệ thống quản lý và kiểm soát chặt chẽ nhằm đảm bảo an toàn biển và thủy hải sản.Lập trường này được đưa ra trong bối cảnh Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) vừa công bố báo cáo giữa kỳ về việc theo dõi nước nhiễm xạ tại nhà máy điện nguyên tử Fukushima số 1 mà Chính phủ Nhật Bản dự kiến thải ra biển.Văn phòng Thủ tướng cho biết các cơ quan chuyên môn như Ủy ban An toàn năng lượng nguyên tử đang tiến hành phân tích tổng hợp về mặt khoa học và kỹ thuật kế hoạch xả nước thải nhiễm xạ ra biển của Chính phủ Tokyo, dựa trên tài liệu và nội dung thẩm định của Ủy ban Quy chế năng lượng nguyên tử của Nhật Bản về toàn bộ kế hoạch xả nước thải nhiễm xạ ra biển, các nội dung vấn đáp với phía Tokyo và báo cáo kết quả theo dõi của IAEA.Seoul cũng sẽ tiếp tục duy trì các quy chế nhập khẩu thực phẩm xuất xứ Nhật Bản như cấm nhập khẩu tất cả các mặt hàng thủy sản từ 8 địa phương lân cận tỉnh Fukushima; cũng như sẽ tăng cường gấp đôi xét nghiệm chất phóng xạ so với năm trước đối với toàn bộ các mặt hàng được sản xuất tại các vùng biển trong nước.Hàn Quốc sẽ tiếp tục mở rộng các hoạt động theo dõi chất phóng xạ đối với nước biển, sinh vật biển và trầm tích đáy biển tại các cảng nội địa, bờ biển và vùng biển, sau đó công khai kết quả một cách minh bạch.Đối với các tàu chở nước dằn, tức nước biển được chứa ở két hai bên thân tàu nhằm duy trì cân bằng cho tàu, từ hai tỉnh gần khu vực xảy ra sự cố nhà máy điện hạt nhân Fukushima, sẽ phải thay nước dằn trên hải phận quốc tế, những tàu nào không thay nước sẽ bị điều tra toàn diện về ô nhiễm phóng xạ. Seoul cũng đang theo dõi khả năng nhiễm xạ đối với các tàu đến từ 4 tỉnh lân cận khác của Nhật Bản.Văn phòng Thủ tướng cho biết theo kết quả theo dõi về nhiễm xạ vùng biển xa và gần trong nước từ năm 2011, nồng độ phóng xạ trong môi trường biển và hải sản đánh bắt ở vùng biển Hàn Quốc cho thấy đã về với mức tương tự như trước khi xảy ra sự cố rò rỉ nhà máy điện hạt nhân Fukushima. Mặc dù vậy, Chính phủ sẽ vẫn tiếp tục nỗ lực trước vấn đề xả nước thải nhiễm xạ ra biển của Nhật Bản, với phương châm đặt sức khỏe và an toàn của người dân lên hàng đầu.