Bình quân tiền điện và gas mà mỗi hộ gia đình phải trả trong năm nay tăng mạnh so với năm 2022

Photo : YONHAP News

Viện nghiên cứu kinh tế năng lượng của Hàn Quốc đưa ra phân tích rằng kể cả khi giá gas đóng băng trong năm nay thì mỗi hộ gia đình bình quân phải trả tiền gas là 504.000 won (382,2 USD)/năm, tăng 23% so với năm ngoái.Đó là bởi giá gas bán sỉ cho mục đích dân dụng đã tăng tới 5,47 won/MJ (mega joule) sau 4 lần tăng trong năm ngoái.Ngoài ra, nếu duy trì giá điện như hiện tại, số tiền mà mỗi hộ gia đình phải chi trả tiền điện trong năm nay sẽ tăng 17,5% so với năm ngoái.Giá điện đã tăng 19,3 won cho mỗi 1 kWh sau ba đợt tăng vào 2022, và tăng thêm 13,1 won vào tháng 1 vừa qua. Do đó, nếu giá điện và gas tăng thêm trong năm nay thì sẽ tạo gánh nặng lớn cho các hộ gia đình.Viện nghiên cứu kinh tế năng lượng chỉ ra rằng Chính phủ nên tránh giảm giá đồng loạt cả điện và gas, mà phải kêu gọi người dân tiêu thụ năng lượng tiết kiệm. Bởi điện và gas đang được cung cấp với mức giá thấp hơn giá sản xuất, và Tổng công ty điện lực (KEPCO) và Tổng công ty khí gas (KOGAS) đang phải chịu gánh nặng lớn về tài chính.Trong năm ngoái, KEPCO đã thua lỗ hơn 32.000 tỷ won (24,26 tỷ USD), còn KOGAS cũng thua lỗ 8.000 tỷ won (6,06 tỷ USD), nên hai đơn vị này khó có thể "gồng gánh" thêm nữa.Khả năng giá năng lượng giảm là khá thấp, nên Chính phủ cần phải nhanh chóng hỗ trợ cho các tầng lớp yếu thế trong xã hội.Chính phủ gần đây đã trì hoãn quyết định nâng giá điện và gas trong quý II năm nay. Đảng cầm quyền Sức mạnh quốc dân và Chính phủ dự kiến tổ chức buổi tọa đàm trong ngày 6/4 để thảo luận về giá điện và gas.