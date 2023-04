Photo : YONHAP News

Trưởng đoàn đàm phán hạt nhân Bộ Ngoại giao Hàn Quốc Kim Gunn ngày 6/4 đã gặp gỡ Đặc phái viên phụ trách chính sách Bắc Triều Tiên Bộ Ngoại giao Mỹ Sung Kim đang trong chuyến thăm Seoul.Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết quan chức hai nước đã nhất trí sẽ chia sẻ những đánh giá về tình hình nghiêm trọng trên bán đảo Hàn Quốc, chú trọng đến khả năng khiêu khích thêm của Bắc Triều Tiên như tổ chức "duyệt binh mang tính hiếu chiến". Seoul và Washington thống nhất sẽ đối phó mạnh mẽ với tư thế phòng vệ vững mạnh của liên quân trước bất cứ hành động khiêu khích nào của Bình Nhưỡng.Đại diện hạt nhân Hàn-Mỹ có chung nhận định trong việc tăng cường nỗ lực gây sức ép buộc miền Bắc phải chấm dứt phát triển hạt nhân. Bên cạnh đó, hai bên cũng nhất trí sẽ kêu gọi cộng đồng quốc tế thực thi triệt để các nghị quyết trừng phạt Bắc Triều Tiên của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc, trong bối cảnh Bình Nhưỡng để ngỏ khả năng mở cửa biên giới trở lại.Nghị quyết số 2397 của Hội đồng bảo an có nội dung quy định tất cả các nước thành viên Liên hợp quốc phải hồi hương toàn bộ lao động miền Bắc đang hoạt động kiếm ngoại tệ ở nước ngoài cho tới cuối năm 2019. Tuy nhiên, việc đưa lao động miền Bắc trở về nước đã không thể tiến hành suôn sẻ do Bắc Triều Tiên đóng cửa biên giới trong thời gian qua nhằm ngăn chặn dịch COVID-19 lây lan.Bên cạnh đó, đại diện hạt nhân Hàn-Mỹ cũng cam kết sẽ tăng cường nỗ lực cùng với các nước có quan hệ hữu nghị nhằm nâng cao sự cảnh giác, ngăn chặn các hoạt động tấn công mạng trái phép của các nhân lực công nghệ thông tin miền Bắc, hòng đánh cắp tài sản ảo, nguồn thu ngoại tệ chính của chính quyền Bắc Triều Tiên.Seoul và Washington cũng khẳng định vẫn luôn để mở cánh cửa đối thoại với Bình Nhưỡng. Hai bên sẽ hợp tác với cộng đồng quốc tế dựa trên sự phối hợp Hàn-Mỹ và Hàn-Mỹ-Nhật để kêu gọi miền Bắc dừng ngay các hành động khiêu khích, nhanh chóng quay trở lại bàn đối thoại phi hạt nhân hóa.Ngoài ra, quan chức hạt nhân hai nước đều có chung nhận định về vai trò xây dựng của Trung Quốc để có thể đạt được tiến triển trong phi hạt nhân hóa Bắc Triều Tiên, dựa trên nhận thức rằng đây chính là lợi ích chung của ba nước Hàn-Mỹ-Trung.Trước cuộc gặp của quan chức hạt nhân Hàn-Mỹ, Ngoại trưởng Hàn Quốc Park Jin đã gặp gỡ Đặc phái viên Sung Kim, đề nghị sự phối hợp chặt chẽ giữa hai nước Hàn-Mỹ để xây dựng môi trường chiến lược giúp miền Bắc không còn lựa chọn nào khác ngoài việc quay trở lại bàn đàm phán.