Vốn FDI đăng ký vào Hàn Quốc quý I năm 2023 đạt 5,63 tỷ USD

Photo : YONHAP News

Bộ Công nghiệp, thương mại và tài nguyên Hàn Quốc ngày 6/4 cho biết vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đăng ký trong quý I năm nay đạt 5,63 tỷ USD, tăng 3% so với cùng kỳ năm 2022.Nối tiếp với quý I năm ngoái, vốn FDI đăng ký vào Hàn Quốc tiếp tục ghi nhận mức cao kỷ lục (xét riêng trong các quý I), bất chấp nhiều điều kiện khó khăn như chính sách thắt chặt tiền tệ gần đây của các nước lớn, lãi suất cao và khủng hoảng vốn trên thị trường.Đặc biệt, đầu tư mới (greenfield investment), tức đầu tư theo hình thức xây dựng nhà máy và nơi làm việc, mang lại hiệu quả tạo ra việc làm lớn ở lĩnh vực năng lượng tái tạo mới và công nghiệp tiên tiến như chíp bán dẫn, công nghệ hóa học và nội dung, cũng đã tăng 13%.Bộ Công nghiệp đánh giá kết quả trên có ý nghĩa cho thấy được niềm tin của các nhà đầu tư nước ngoài vào môi trường đầu tư ổn định của Hàn Quốc.Tuy nhiên, số vốn FDI đã giải ngân đạt 3,38 tỷ USD, thấp hơn 27,7% so với một năm trước. Nguyên nhân được cho là do tình hình lãi suất cao và thị trường vốn bị chững lại mà các nhà đầu tư trì hoãn giải ngân vốn sau khi quyết định đầu tư.Xét theo ngành nghề, vốn đăng ký FDI ở ngành chế tạo đạt 1,54 tỷ USD, giảm 6% so với cùng kỳ năm ngoái; trong khi ngành dịch vụ đạt 3,95 tỷ USD, tăng 5%.Xét theo quốc gia, các nhà đầu tư của châu Âu và các nước nói tiếng Trung đăng ký đầu tư lần lượt 2,08 tỷ USD và 1,4 tỷ USD, tăng lần lượt 258% và 18%. Ngược lại, các nhà đầu tư Mỹ và Nhật Bản đăng ký đầu tư là 750 triệu USD và 300 triệu USD, giảm lần lượt 14% và 38%.Xét theo số vốn đăng ký đầu tư, đầu tư mới để lập doanh nghiệp là 2,84 tỷ USD, tăng 92% so với quý I năm ngoái, trong khi các khoản đầu tư gia tăng để tái đầu tư vào doanh nghiệp đang hoạt động lại giảm 29%, đạt 2,74 tỷ USD.Trong số 17 tỉnh thành tại Hàn Quốc, vốn đầu tư FDI đổ vào Seoul và hai địa phương lân cận là tỉnh Gyeonggi và thành phố Incheon đạt 3,52 tỷ USD, giảm 17% so với cùng kỳ năm ngoái. Vốn FDI đăng ký vào các địa phương khác đạt 1,37 USD, tăng 46%.