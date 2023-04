Bắc Triều Tiên nhấn mạnh sẽ thể hiện năng lực răn đe chiến tranh bằng các hành động tấn công

Photo : YONHAP News

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 6/4 đăng tải bài xã luận của nhà bình luận vấn đề an ninh quốc tế Choe Ju-hyon với tiêu đề "Sự mở rộng các cuộc tập trận chiến tranh xâm lược do Mỹ dẫn dắt là ngòi châm đẩy tình hình trên bán đảo Hàn Quốc bùng nổ".Bài viết cho rằng các hành vi khiêu khích quân sự của các thế lực hiếu chiến, khơi mào là Mỹ, hiện đã đi quá xa và đang chờ câu trả lời rõ ràng hơn từ năng lực phòng thủ của miền Bắc.Ông Choe khẳng định miền Bắc sẽ tiếp tục thể hiện trách nhiệm và sự tự tin trong sứ mệnh quan trọng của năng lực răn đe chiến tranh bằng các hành động tấn công."Năng lực răn đe chiến tranh" ở đây chính là "năng lực hạt nhân". Mặc dù Bắc Triều Tiên đưa ra tuyên bố dưới danh nghĩa một nhà bình luận không mấy tên tuổi hòng điều tiết mức độ đe dọa, song có thể thấy nước này vẫn đang giữ nguyên thông điệp "uy hiếp bằng hạt nhân".Nhà bình luận miền Bắc còn nhắc đến cuộc diễn tập tìm kiếm cứu nạn và tập trận chống tàu ngầm gần đây của quân đội Hàn-Mỹ-Nhật, có huy động tàu sân bay hạt nhân Nimitz của Mỹ tham gia. Ông này lên án Mỹ chính là "sự tồn tại gây trở ngại lớn cho nền hòa bình thế giới".Bài luận chỉ trích các cuộc tập trận quân sự chung do Mỹ dẫn dắt chính là cuộc chiến tranh xâm lược chưa từng có, không thể so sánh với bất kỳ cuộc tập trận quân sự nào khác trên thế giới về mặt hiếu chiến, quy mô và cường độ.Nhà bình luận miền Bắc cho rằng bất cứ ai có kiến thức và lý trí đều có thể dễ dàng nhận ra ai mới thực sự là người chịu trách nhiệm cho sự căng thẳng leo thang trong khu vực, và đâu mới là nhân tố độc ác kéo những "cơn mây u ám" tới bán đảo Hàn Quốc.Bắc Triều Tiên gần đây đã liên tiếp đưa tin tức trên các phương tiện truyền thông Nhà nước và phương tiện tuyên truyền để chỉ trích cuộc tập trận chung của liên quân Hàn-Mỹ.