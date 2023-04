Tòa án ra phán quyết đầu tiên vụ kiện vi phạm Luật xử phạt nặng doanh nghiệp gây tai nạn lao động nghiêm trọng

Photo : KBS News

Tòa án chi nhánh thành phố Goyang thuộc Tòa án thành phố Uijeongbu (tỉnh Gyeonggi) ngày 6/4 đã tuyên phạt công ty xây dựng Onew Partners số tiền 30 triệu won (22.770 USD), phạt 1 năm 6 tháng tù giam cùng với án treo ba năm đối với Giám đốc và phạt tiền 5 triệu won (3.795 USD) đối với nhân viên quản lý an toàn tại công trường của công ty này. Đây là phiên tòa xét xử đầu tiên vì tội vi phạm Luật xử phạt nặng doanh nghiệp gây tai nạn lao động nghiêm trọng.Ngoài ra, Tòa án cũng tuyên phạt một nhà thầu phụ của Onew Partners 10 triệu won (7.590 USD) vì đã vi phạm Luật an toàn và sức khỏe ngành công nghiệp, phạt hai nhân viên thuộc hai công này 8 tháng tù giam cho hưởng án treo hai năm vì lỗi sơ xuất gây chết người trong công việc.Lãnh đạo của hai doanh nghiệp trên đã bị khởi kiện vì đã không thực hiện đúng nghĩa vụ và thiết lập hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe, dẫn tới vụ việc công nhân lao động của nhà thầu phụ đã bị ngã tử vong tại công trường xây dựng một bệnh viện điều dưỡng ở thành phố Goyang vào tháng 5 năm ngoái.Tháng 2 vừa qua, Viện Kiểm sát đã đề nghị Tòa án xử phạt 150 triệu won (113.851 USD) với doanh nghiệp trên, cùng hai năm tù giam với Giám đốc công ty và 8 tháng tù giam đối với nhân viên chịu trách nhiệm an toàn và nhân viên giám sát công trường.Tòa án giải thích đã đưa ra mức án trên là bởi xét đến việc các công nhân tự ý dỡ bỏ lan can an toàn cũng có thể là nguyên nhân gây ra vụ tai nạn, nên không thể đổ toàn bộ trách nhiệm cho các bị cáo. Hơn nữa phía doanh nghiệp cũng đã xin lỗi và gửi tiền an ủi gia quyến nạn nhân, và phía gia quyến cũng không muốn xử phạt các bị cáo.Phía công tố viên cho biết sẽ cân nhắc kháng cáo vì các bị cáo đã công nhận tất cả cáo buộc, và cũng đã thỏa thuận với phía gia quyến. Trong khi phía bị cáo bày tỏ lập trường tôn trọng phán quyết của Tòa án.Các tổ chức dân sự vốn kỳ vọng Tòa án sẽ tuyên phạt nặng với chủ doanh nghiệp trong vụ án lần này lại bày tỏ sự thất vọng. Bởi Luật xử phạt nặng doanh nghiệp gây tai nạn lao động nghiêm trọng được ban hành là nhằm truy cứu trách nhiệm lớn đối với giám đốc doanh nghiệp là nhà thầu chính, nhưng mức phạt lần này không mấy chênh lệch so với luật vốn có.Luật xử phạt nặng doanh nghiệp gây tai nạn lao động nghiêm trọng được thực thi từ ngày 27/1 năm ngoái, quy định đơn vị nào có trên 50 lao động thường xuyên nếu để xảy ra tai nạn lao động nghiêm trọng thì người chịu trách nhiệm vì không làm tròn nghĩa vụ phòng ngừa tai nạn sẽ bị xử phạt trên một năm tù hoặc bị phạt tối thiểu 1 tỷ won (810.700 USD). Tính đến nay, đã có tổng cộng 14 vụ vi phạm luật này đã được chuyển cho Tòa án xét xử.