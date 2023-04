Nghị sĩ và các doanh nghiệp lớn Hàn Quốc dự kiến tháp tùng Tổng thống Yoon Suk-yeol trong chuyến công du Mỹ

Photo : YONHAP News

Cố vấn quảng bá Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc Kim Eun-hye ngày 6/4 cho biết phái đoàn đặc biệt gồm các nghị sĩ Hàn Quốc sẽ tháp tùng Tổng thống Yoon Suk-yeol trong chuyến công du Mỹ từ ngày 26/4 sắp tới. Cố vấn Kim bày tỏ kỳ vọng phái đoàn sẽ đóng vai trò không nhỏ vào lợi ích quốc gia trong quá trình làm việc với Quốc hội và các đảng phái của Mỹ.Một quan chức Văn phòng Tổng thống cũng xác nhận rằng phái đoàn này không chỉ có nghị sĩ của đảng cầm quyền mà sẽ bao gồm cả đảng đối lập Dân chủ đồng hành, mặc dù chưa có quyết định chính thức nào được đưa ra. Văn phòng Tổng thống hiện đang cân nhắc mời các nghị sĩ thuộc Diễn đàn ngoại giao nghị sĩ Hàn-Mỹ đồng hành cùng Tổng thống trong chuyến đi lần này.Các nghị sĩ trong phái đoàn tháp tùng có thể sẽ có mặt tại buổi diễn thuyết của Tổng thống Yoon tại cuộc họp chung của Thượng viện và Hạ viện Mỹ hôm 27/4, hoặc sẽ cùng Tổng thống gặp gỡ các quan chức trong Quốc hội Mỹ để trao đổi về vấn đề ngoại giao. Có dự đoán cho rằng Seoul và Washington sẽ lập ra "Liên minh nghị sĩ Hàn-Mỹ" thông qua chuyến thăm này, có cùng chức năng như Liên minh nghị sĩ Hàn-Nhật hoặc Hàn-Trung, để thúc đẩy thường xuyên giao lưu song phương.Theo dự đoán, các doanh nhân cũng sẽ cùng tham gia chuyến công du Mỹ lần này, trong khi tình hình an ninh kinh tế đang nổi lên trong những rủi ro về mạng lưới cung cấp quốc tế.Đặc biệt, khả năng cao sẽ có Chủ tịch của 4 tập đoàn lớn nhất Hàn Quốc, trong đó có Chủ tịch hãng điện tử Samsung Lee Jae-yong, đi cùng với Tổng thống Yoon giống như những lần công du Các Tiểu vương quốc Ả-rập thống nhất (UAE), Diễn đàn kinh tế thế giới tại Davos, Thụy Sĩ vào tháng 1, và chuyến công du Nhật Bản vào tháng 3.Trong cuộc họp về bài toán điều hành quốc gia hôm 6/4, Tổng thống đã nhiều lần nhấn mạnh kinh tế chính là trọng tâm của mọi hoạt động ngoại giao. Theo đó, việc đoàn đại biểu giới kinh doanh tham gia chuyến công du lần này là một bước tiến trong an ninh kinh tế nhằm đem lại lợi ích cho quốc gia thông qua xuất khẩu.Mặt khác, Cố vấn Kim Eun-hye đánh giá việc Chủ tịch Ủy ban Hạ viện Mỹ trực tiếp mời Tổng thống diễn thuyết tại Quốc hội Mỹ là một trường hợp chưa từng có trong lịch sử ngoại giao, do trước đây các lời mời này được đề xuất gián tiếp thông qua các kênh ngoại giao như Đại sứ quán hoặc Đại sứ Hàn Quốc tại Mỹ.