Lợi nhuận của Điện tử Samsung giảm mạnh hơn 95% trong quý I năm 2023

Hãng điện tử Samsung ngày 7/4 đã công bố số liệu sơ bộ cho biết lợi nhuận kinh doanh của hãng trong quý I năm 2023 đạt 600 tỷ won (455,1 triệu USD), giảm 95,75% so với cùng kỳ năm 2022.Đây là lần đầu tiên sau 14 năm, từ quý I năm 2009 (590 tỷ won tức 447,5 triệu USD), lợi nhuận kinh doanh của hãng bị rơi xuống mức 1.000 tỷ won.Doanh thu quý I năm nay của Samsung đạt 63.000 tỷ won (47,8 tỷ USD), giảm 19% so với cùng kỳ năm trước.Lý do được phân tích là bởi những ảnh hưởng tiêu cực từ thị trường, trong đó nhu cầu chíp bán dẫn giảm từ nửa cuối năm ngoái, khiến việc xuất hàng giậm chân tại chỗ và giá thành giảm. Theo đó, lợi nhuận kinh doanh của Samsung ở mức thấp hơn cả dự đoán của giới chứng khoán.Theo báo cáo của 18 công ty chứng khoán trong vòng một tháng gần đây nhất, triển vọng doanh thu trong quý I năm 2023 của hãng điện tử Samsung là 64.295 tỷ won (48,7 tỷ USD), giảm 17,34%, lợi nhuận kinh doanh là 720,1 tỷ won (546,07 triệu USD), giảm mạnh 94,9%.Mặc dù có dự đoán rằng lợi nhuận kinh doanh sẽ đạt khoảng 1.000-2.000 tỷ won vào đầu năm nay, song sau khi thành tích kinh doanh của Samsung trong quý IV năm ngoái được công bố vào tháng 1, mức dự đoán đã dần được hạ xuống do tình hình chíp bán dẫn ngày càng không mấy khả quan.Kết quả kinh doanh cụ thể theo từng hạng mục chưa được công bố, song các công ty chứng khoán đã dự đoán lợi nhuận kinh doanh của mặt hàng chíp bán dẫn (chiếm khoảng 60%-70% tổng lợi nhuận) sẽ thâm hụt khoảng 4.000 tỷ won (3,03 tỷ USD).Điện tử Samsung ngày 7/4 cho biết đang xem xét giảm sản lượng chíp nhớ xuống mức vừa đủ để đáp ứng nhu cầu, do nhận định sản lượng hiện tại đã đủ để ứng phó với biến động thị trường về nhu cầu chíp nhớ trong tương lai.Đây là lần đầu tiên hãng này chính thức đưa ra tuyên bố về việc giảm sản xuất, trong khi vào quý IV năm ngoái đã từng tái xác nhận lập trường tiếp tục duy trì sản lượng.