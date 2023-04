Cán cân vãng lai Hàn Quốc tháng 2 tiếp tục thâm hụt 520 triệu USD

Photo : KBS News

Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) ngày 7/4 công bố số liệu thống kê sơ bộ về cán cân quốc tế, cho biết cán cân vãng lai tháng 2 năm nay của Hàn Quốc thâm hụt 520 triệu USD. Quy mô thâm hụt tháng 2 đã giảm đi 3,69 tỷ USD so với mức thâm hụt cao kỷ lục là 4,21 tỷ USD vào tháng 1. Đây là lần đầu tiên cán cân vãng lai thâm hụt hai tháng liên tiếp kể từ tháng 2/2012.Xét theo hạng mục cụ thể, cán cân hàng hóa thâm hụt 1,3 tỷ USD, 5 tháng thâm hụt liên tiếp. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu đạt 50,52 tỷ USD, giảm 6,3% so với tháng 2 năm ngoái. Xuất khẩu chíp bán dẫn giảm 41,5%, hóa chất giảm 9,8%, thép giảm 9,2%. Ngược lại, kim ngạch nhập khẩu tháng 2 đạt 51,82 tỷ USD, tăng 4,6% so với cùng kỳ năm trước, chủ yếu là do nhập khẩu nguyên vật liệu như khí đốt tăng 7,2%.Cán cân dịch vụ cũng thâm hụt 2,03 tỷ USD. Cán cân thu nhập sơ cấp thặng dư 3,12 tỷ USD, tăng 1,56 tỷ USD so với cùng kỳ năm trước.Tài sản ròng trong tài khoản tài chính (tài sản trừ nợ) tăng thêm 1,19 tỷ USD trong tháng 2. Đầu tư trực tiếp của người Hàn tại nước ngoài tăng 3,66 tỷ USD, của người nước ngoài tại Hàn Quốc tăng 360 triệu USD.Tuy nhiên, Chính phủ Hàn Quốc dự báo cán cân vãng lai cả năm 2023 sẽ thặng dư 20 tỷ USD, trong đó sự cải thiện của cán cân du lịch sẽ là một biến số quan trọng.