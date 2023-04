Đại diện hạt nhân Hàn-Mỹ-Nhật nhắc lại vấn đề trục xuất người lao động Bắc Triều Tiên

Photo : KBS News

Trưởng đoàn đàm phán hạt nhân Bộ Ngoại giao Hàn Quốc Kim Gunn sáng ngày 7/4 đã có cuộc gặp với Đặc phái viên phụ trách chính sách Bắc Triều Tiên thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ Sung Kim, Vụ trưởng châu Á-châu Đại Dương Bộ Ngoại giao Nhật Bản Funakoshi Takehiro tại trụ sở Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ở Seoul.Trong tuyên bố chung công bố sau cuộc họp, ba nước nhấn mạnh các nước thành viên Liên hợp quốc phải trục xuất mọi lao động Bắc Triều Tiên đang kiếm được thu nhập tại nước mình, căn cứ theo Nghị quyết trừng phạt miền Bắc số 2397 năm 2017 của Hội đồng bảo an.Ngoài ra, các nước phải đề cao cảnh giác, không cấp mới hoặc gia hạn giấy phép lao động cho người lao động Bắc Triều Tiên tại nước ngoài, theo đúng quy định trong nghị quyết trừng phạt năm 2017 của Hội đồng bảo an.Vào năm 2017, Hội đồng bảo an Liên hợp quốc đã thông qua nghị quyết yêu cầu các nước thành viên Liên hợp quốc cho tới năm 2019 phải trục xuất hết người lao động Bắc Triều Tiên về nước, nhưng do xảy ra đại dịch COVID-19, miền Bắc đóng cửa biên giới, nên nghị quyết vẫn chưa được thực thi triệt để.Gần đây, Bình Nhưỡng có động thái nới lỏng biên giới, như tân Đại sứ Trung Quốc tại Bắc Triều Tiên Vương Á Quân đã được cử tới làm việc tại Bình Nhưỡng. Điều này cho thấy ba nước Hàn-Mỹ-Nhật muốn nhắc lại vấn đề trục xuất người lao động Bắc Triều Tiên để gây sức ép với Bình Nhưỡng.Về điều này, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc giải thích rằng bất chấp nghị quyết của Hội đồng bảo an, vẫn còn nhiều người lao động miền Bắc đang tiếp tục hoạt động kinh tế khắp nơi trên thế giới. Thu nhập mà họ kiếm được đang bị chính quyền nước này sử dụng vào phát triển hạt nhân, tên lửa.Đại diện hạt nhân ba nước Hàn-Mỹ-Nhật dẫn số liệu từ nhóm chuyên gia Liên hợp quốc, cho biết trong vòng từ năm 2015-2019, Bắc Triều Tiên đã đánh cắp 2 tỷ USD từ hoạt động an ninh mạng; qua đó khẳng định về tầm quan trọng của nỗ lực chung nhằm ngăn chặn miền Bắc kiếm được nguồn tiền trái phép tương tự.Ba nước cũng nhấn mạnh về việc tăng cường hợp tác trong vấn đề nhân quyền, điều mà miền Bắc luôn phản ứng rất nhạy cảm.Trong tuyên bố trên, ba bên cũng bày tỏ lo ngại về vấn đề nạn nhân người Hàn và người Nhật bị miền Bắc bắt cóc, và việc Bình Nhưỡng vẫn chưa trao trả tù nhân chiến tranh; tuyên bố sẽ nỗ lực giải quyết vấn đề này.Đại diện hạt nhân Hàn-Mỹ-Nhật lên án mạnh mẽ việc Bắc Triều Tiên liên tục sử dụng vũ khí hạt nhân và tên lửa đạn đạo; lấy làm tiếc vì chính quyền nước này coi thường sự khó khăn của người dân miền Bắc, dốc hết tài nguyên vào phát triển vũ khí; khẳng định sẽ tăng cường và đa dạng hóa hợp tác an ninh để đối phó với uy hiếp từ Bình Nhưỡng.Phía Mỹ tái khẳng định về cam kết phòng thủ cho hai nước đồng minh Hàn Quốc và Nhật Bản. Đồng thời, Washington cũng nhắc lại lập trường vẫn để ngỏ con đường đối thoại, hối thúc Bình Nhưỡng quay trở lại bàn đàm phán. Bên cạnh đó, hai nước Mỹ-Nhật bày tỏ lập trường ủng hộ "đề xuất táo bạo", tức đường lối chính sách phi hạt nhân hóa với Bắc Triều Tiên của Chính phủ Hàn Quốc.