Chính phủ Mỹ chấp thuận việc bổ nhiệm tân Đại sứ Hàn Quốc nhanh hiếm thấy

Photo : KBS News

Thứ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Cho Hyun-dong, người được chỉ định là tân Đại sứ Hàn Quốc tại Mỹ, đã được Chính phủ Mỹ chấp thuận là đại diện ngoại giao của Seoul vào ngày 7/4. Theo đó, ông Cho sẽ có thể tới Mỹ nhậm chức, sớm là trong tuần sau, trước thềm chuyến thăm Mỹ vào cuối tháng này của Tổng thống Yoon Suk-yeol.Ông Cho được chỉ định làm tân Đại sứ Hàn Quốc tại Mỹ vào ngày 29/3, sau khi người tiền nhiệm là ông Cho Tae-yong được chuyển sang vị trí Chánh Văn phòng an ninh quốc gia Hàn Quốc.Thông thường, Chính phủ Mỹ mất trung bình từ 4-6 tuần để chấp thuận đại diện ngại giao của một nước. Do vậy, giới ngoại giao đã hết sức quan tâm ông Cho có được phía Mỹ chấp thuận trước chuyến thăm Washington của Tổng thống Yoon Suk-yeol hay không. Việc lần này Mỹ đồng ý ông Cho trở thành đại diện ngoại giao của Hàn Quốc nhanh như vậy là điều khá hiếm thấy. Được biết, thời gian chấp thuận lần này của Chính phủ Mỹ là nhanh nhất trong số các Đại sứ Hàn Quốc, hơn cả cựu Đại sứ Choi Young-jin năm 2012 (10 ngày).Tân Đại sứ Cho Hyun-dong được biết đến là nhà ngoại giao kỳ cựu về quan hệ Mỹ-Triều, vấn đề hạt nhân miền Bắc, từng giữ chức Công sứ Đại sứ quán Hàn Quốc tại Mỹ, và Trưởng Ban hoạch định ngoại giao hạt nhân Bắc Triều Tiên. Ông cũng từng đóng vai trò quan trọng trong việc điều phối các vấn đề nổi cộm trong quan hệ Hàn-Mỹ, đảm trách chung các nước trong khu vực trên cương vị là Thứ trưởng Ngoại giao.Ngày 5/4 vừa qua, ông Cho đã có cuộc gặp với Giám đốc cấp cao phụ trách khu vực Đông Á-châu Đại Dương thuộc Hội đồng an ninh quốc gia Mỹ (NSC) Edgard Kagan tại Seoul, thảo luận về chuyến thăm Mỹ của Tổng thống Yoon Suk-yeol.