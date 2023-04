Điện tử LG lần đầu vượt Điện tử Samsung về lợi nhuận kinh doanh

Photo : KBS News

Hãng điện tử LG ngày 7/4 công bố số liệu sơ bộ cho biết lợi nhuận kinh doanh của hãng trong quý I năm nay đạt 1.497,4 tỷ won (1,13 tỷ USD), giảm 22,9% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu của hãng đạt 20.417,8 tỷ won (15,48 tỷ USD), giảm 2,6%. Đây là mức doanh thu cao thứ hai, lợi nhuận kinh doanh cao thứ ba (tính riêng quý I) từ trước tới nay của hãng.Theo đó, điện tử LG đã lần đầu tiên vượt hãng điện tử Samsung về lợi nhuận kinh doanh kể từ sau khi Hàn Quốc áp dụng Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế (IFRS) năm 2009.Vào sáng cùng ngày, điện tử Samsung công bố lợi nhuận kinh doanh quý I của hãng chỉ dừng ở mức 600 tỷ won (454,95 triệu USD), giảm tới gần 95,8% so với cùng kỳ năm trước, do tình hình kinh doanh mảng chíp nhớ, mặt hàng chủ lực của hãng xấu đi.Lợi nhuận kinh doanh của LG lần này vượt 20,7% so với dự báo của Yonhap Infomax, bộ phận thu thập tin tức tài chính của hãng tin Yonhap.Trong quý I năm ngoái, lợi nhuận kinh doanh của điện tử LG đạt 1.942,9 tỷ won (1,47 tỷ USD), trong đó bao gồm khoản lợi nhuận 800 tỷ won (606,61 triệu USD) từ bằng sáng chế. Nếu chỉ tính riêng về khả năng sinh lời trong kinh doanh thì lợi nhuận quý I năm nay của LG ngược lại tăng thêm 10-20% so với năm trước.LG đánh giá thành quả này có được là nhờ nỗ lực cải thiện một cách căn bản cơ cấu kinh doanh, chủ động kiểm soát rủi ro bất chấp sự sụt giảm nhu cầu do bất ổn kinh tế toàn cầu.Trên thực tế, mặc dù nhu cầu vẫn đang hồi phục rất chậm, nhưng LG đã cắt giảm chi phí vượt dự kiến về các khía cạnh như nguyên vật liệu chính, vận chuyển, hậu cần. Ngoài ra, chiến lược tăng trưởng đặt trọng tâm vào doanh thu các mặt hàng cao cấp cũng đã giúp điện tử LG gặt hái được thành công.